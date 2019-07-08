Комитет Госдумы поддержал идею о новых санкциях против Грузии

08 июля 2019, 20:45

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался за обсуждение инициативы о введении новых санкций в отношении Тбилиси. Запрет на поставки вина и воды из Грузии планируется обсудить на ближайшем Совете нижней палаты парламента.

Как писал "Кавказский узел", МИД России назвал сегодня нецензурные высказывания ведущего "Рустави 2" в адрес президента России "беспрецедентной выходкой", а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков - поведением, недостойным грузинского народа. Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов призвал Совет Госдумы обсудить запрет на импорт грузинского вина и денежные переводы в Грузию.

Минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Телеканал на время прекращал вещание из соображений безопасности, сегодня он работает в обычном режиме. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. Президент и премьер-министр Грузии осудили высказывания Габунии и назвали их провокацией.

Леонид Слуцкий считает, что необходимо принять дополнительные жесткие меры, передает сегодня "РИА Новости".

По словам Слуцкого, комитет по международным делам поддерживает предложение об ограничении поставок продукции, в частности, вина, минеральной воды, некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между странами. По его словам, вопрос будет решаться на ближайшем Совете Госдумы, пишет агентство.

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью разорвать отношения с Грузией, отметив, что должны быть приняты "самые жесткие меры", сообщает сегодня ТАСС.

"Надо прекратить любые туристические поездки - страна, враждебная нам, по отношению к русским, прекратить почтовые переводы - ни одной копейки, они нас оскорбляют, а мы им миллиарды дарим", - цитирует Жириновского агентство.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что в Грузии тон задают политики, "которые не любят свою страну и ненавидят Россию, кто максимально пытается перессорить наши народы", добавляет агентство.

"То, что вчера было на телеэкране, - это за гранью любых комментариев, это ушат на голову Грузии и ее талантливому народу", - приводятся в сообщении ТАСС слова Зюганова.

При этом в Совете Федерации сегодня высказали мнение, что российским властям не следует реагировать на слова грузинского телеведущего. Об этом заявили член комиссии Совета Федерации по информационной политике Сергей Калашников и зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Россия уже ввела временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Он вступил в силу сегодня. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Это стало реакцией Москвы на события в Тбилиси, где 20 июня произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Новости об акциях протеста, которые продолжаются до сего дня, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".