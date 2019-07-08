Аэропорт Тбилиси. Фото Gmaisuradze15 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Тбилиси_(аэропорт)#/media/Файл:Tbilisi_airport_1.jpg

08 июля 2019, 14:02

Прекращено прямое авиасообщение между Россией и Грузией

В Москве сегодня приземлился последний самолет из Тбилиси, после чего прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось. Российские власти оценили ущерб авиакомпаний в три миллиарда рублей.                    

Как сообщал "Кавказский узел", с началом массовых беспорядков в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. Georgian Airways предложила 5 июля 40 тысячам клиентов, уже купивших билеты, лететь из Москвы в Тбилиси и обратно через Ереван. Связанные с этим расходы авиакомпания взяла на себя. 

Волнения в Грузии начались 20 июня после скандала с российской делегацией в здании парламента в Тбилиси. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. О причинах и последствиях этих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019".

Рейс авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Тбилиси, приземлился в международном аэропорту Шереметьево в 04.51 мск сегодня, по информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта. Это последний рейс российских авиакомпаний из Тбилиси, сообщает сегодня "Российская газета".

Ранее, 7 июля, выполнили последние рейсы из Тбилиси в Москву самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7, информирует сегодня "Коммерсант".

7 июля также завершили прямые полеты в Россию грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines, отмечает сегодня "Спутник-Грузия". По данным издания, прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

Все пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагалось переоформить билеты на другие направления, пишет сегодня "Известия".

Власти Грузии оценили потенциальный ущерб от сокращения числа российских туристов в 710 миллионов долларов. Решение властей России запретить авиасообщение с Грузией - необоснованная мера, которая "негативно повлияет" на граждан обеих стран, заявил 3 июля Евросоюз.

Минтранс России по предварительным расчетам оценил потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в три миллиарда рублей, заявил  глава ведомства Евгений Дитрих. "Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды",  - процитировал 7 июля Дитриха ТАСС.

По информации министра транспорта России, около 4,5 тысяи россиян не сдали и не обменяли билеты и находятся в Грузии по состоянию на 7 июля. На момент принятия решения о прекращении авиасообщения в Грузии находилось около 54 тысяч граждан России, заявил министр. "Мы готовим на (8 июля) и на неделю с (8 июля) дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - сказал Дитрих.

Напомним, что после начавшихся волнений в Тбилиси туристы из Москвы рассказали "Кавказскому узлу", что чувствуют себя в Грузии в безопасности. Однако многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Работники туротрасли в Тбилиси рассказали об оттоке российских отдыхающих", "Власти Грузии назвали ущерб от сокращения числа российских туристов", "Запрет перелетов в Грузию обеспокоил российских туристов".

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