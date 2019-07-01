Подозреваемый в покушении на полицейского задержан в Ставрополе

01 июля 2019, 21:16

Следователи задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского в центре Ставрополя. Полицейский не пострадал, поскольку был в бронежилете, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 29 июня в центре Ставрополя мужчина ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы, пытавшегося "предотвратить его противоправные действия". "Полицейский не пострадал, поскольку удар пришелся в его бронежилет", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). "Следователь готовит ходатайство в суд о принудительном помещении подозреваемого в стационар для производства психиатрической экспертизы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2018 года в Ставрополе был задержан мужчина, стрелявший по зданию ГУ МВД и по полицейским, сообщили следователи. В отношении него было также возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.