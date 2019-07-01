01 июля 2019, 21:16

Подозреваемый в покушении на полицейского задержан в Ставрополе

Следователи задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского в центре Ставрополя. Полицейский не пострадал, поскольку был в бронежилете, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 29 июня в центре Ставрополя мужчина ударил ножом в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы, пытавшегося "предотвратить его противоправные действия". "Полицейский не пострадал, поскольку удар пришелся в его бронежилет", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). "Следователь готовит ходатайство в суд о принудительном помещении подозреваемого в стационар для производства психиатрической экспертизы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2018 года в Ставрополе был задержан мужчина, стрелявший по зданию ГУ МВД и по полицейским, сообщили следователи. В отношении него было также возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Примечание:

"Убитый в Чечне полицейский был прикомандирован из Новокузнецка", "Следком назвал жителя Ставрополья участником рейда боевиков на Дагестан", "Суд ужесточил приговор соучастнику убийства Нурбагандова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июля 2019, 21:20

01 июля 2019, 20:51

01 июля 2019, 20:35

01 июля 2019, 20:23

01 июля 2019, 19:53

  • Азербайджан достроил газопровод TANAP

    Трансанатолийский газопровод (TANAP) приведен в полную готовность для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Строительства газопровода обошлось в сумму около семи миллиардов долларов, сообщила сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи