Болельщики высмеяли слова Кадырова о новом игроке "Ахмата"

О переходе полузащитника Дениса Глушакова в "Ахмат" сообщила сегодня пресс-служба футбольного клуба.

Уже сегодня футболист прибудет в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону, говорится в сообщении на сайте ФК "Ахмат".

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал заключение контракта с Глушаковым. "Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России", - написал сегодня Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Неееееееееетттт, только не он", - отреагировал на слова Кадырова комментатор Рамиль Фазлиев. "Будет плохо играть, ему быстро расскажут про Кавказ и "Ахмат". Кононов (тренер московского "Спартака", в котором играл Глушаков. - Прим. "Кавказского узла") не может, Рамзан поможет", - сыронизировал пользователь соцсети Геннадий Трегубов.

"Лучше бы Бузову (Ольга Бузова - российская телеведущая и актриса. - Прим. "Кавказского узла") на работу принял", - пошутил Серж Давыдик. "Кадыров сказал то, над чем болельщики смеются", - написал Валерий Николаевич в комментарии к публикации Рамзана Кадырова.

"Крепитесь, ребята!" - обратился к болельщикам "Ахмата" Влад Шкляр, комментируя новость на странице футбольного клуба во "ВКонтакте". "Сейчас и вас опозорит", - написал Добромир Спартак.

Однако часть комментаторов положительно отнеслась к заключению контракта с Глушаковым. "Молодцы, что взяли в команду Дениса Глушакова", - написала Марина Зимукова.

"Кавказский узел" подготовил справку о футбольном клубе "Ахмат", названном в честь отца нынешнего руководителя Чечни и материал «Наше имя — "Ахмат"»: как Кадыров переименовал "Терек". Грозненские бюджетники неоднократно жаловались на принудительное посещение матчей с участием "Ахмата".