Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей кубанского поселка

28 июня 2019, 21:08

Вода в поселке Краснодарском, где отравились 24 человека, не соответствует санитарным нормам, сообщил Роспотребнадзор. Дезинфекция поселкового водопровода продолжается, жителям подвозят питьевую воду.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным следствия, в поселке Краснодарском отравились 24 человека, в том числе 13 детей. Водоснабжение поселка Краснодарский, приостановленное 25 июня в связи с массовым отравлением, было возобновлено вечером 27 июня. Однако мэрия Краснодара предупредила, что вода сильно хлорированная и непригодна для питья и приготовления пищи.

Специалисты краевого Центра гигиены и эпидемиологии, исследовавшие пробы воды на водозаборе и в распределительной сети, не обнаружили там вирусов, однако нашли большое количество вредных бактерий. "Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды на водозаборе на вирусологические показатели - отрицательные, по микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Дезинфекция водопровода продолжается, после завершения работ воду проверят повторно, проинформировало ведомство.

Городская администрация обеспечила раздачу жителям поселка бутилированной воды из расчета 10 литров на человека, проинформировала сегодня ГТРК "Кубань".

По состоянию на 26 июня в больницах оставались 10 пострадавших от отравления детей. На сайтах администрации Краснодара и Минздрава Кубани по состоянию на 20.50 мск 28 июня нет свежей информации об их состоянии.