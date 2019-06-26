Режим ЧС объявлен в Сочи после схода селя

26 июня 2019, 17:45

Сочинские власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районе, где ведутся работы по очистке от селя. Уже расчищена затопленная канализационная станция, отчиталась мэрия.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 июня в районе курорта "Роза Хутор" сошел сель. Он затопил канализационную станцию и дорогу.

Энергообекты компании "Россети", расположенные в районе схода селя, работают в штатном режиме, а канализационная насосная станция и коллектор полностью расчищены от грязи и камней сотрудниками "Водоканала", отчитались сочинские власти. "Специалисты оценивают состояние оборудования и принимают решение по замене повреждённых участков. Пока же водоотведение в данном районе будет организовано по временной схеме", - говорится в сообщении городских властей.

Для проведения других аварийно-восстановительных работ составлена дорожная карта, к расчистке привлечен 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезено 11 тысяч кубометров грунта. В частности, идет расчистка русла ручья Сулимовского и проезжей части. Параллельно идет восстановление поврежденных участков шоссе. Не завершена и очистка ливневой системы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сочи.

Чтобы восстановить работоспособность селевых устройств, нужно вывезти порядка 20 тысяч кубометров грунта, со ссылкой на мэра Анатолия Пахомова сообщила мэрия 25 июня.

"Решением главы Сочи Анатолия Пахомова введен локальный режим чрезвычайной ситуации", - процитировал сегодня сообщение мэрии Сочи "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал, что вечером 24 июня в результате сильного дождя оказались затоплены 17 дворов жителей Апшеронска Краснодарского края, вода зашла в 15 домов.