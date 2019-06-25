Дождь. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

25 июня 2019, 09:09

Дома жителей Кубани подтоплены после ливня

В результате сильного дождя вечером 24 июня 17 дворов жителей Апшеронска Краснодарского края оказались затоплены, в 15 домов заходила вода, сообщили спасатели.

По данным пресс-службы ведомства, информация о сильных осадках в городе поступила в 22:10 мск.

"Не справилась система ливневых стоков и произошло подтопление территорий", - цитирует сегодня сообщение пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

После доследования подтопленных территорий выяснилось, что в зону подтопления попало 17 придворовых территорий, в 15 домовладений зашла вода, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".Администрация района поручила обследовать подтопленные районы и оценить нанесенный ущерб, передает агентство.

Информации о подтоплении в Апшеронске нет на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю и администрации Апшеронского района на 9.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 24 июня утром в Красной Поляне в Сочи в районе ручья Сулимовский сошел сель, в ликвидации последствий  участвуют местные жители. Затопленную канализационную насосную станцию придется переносить в другое место, сообщили в "Водоканале".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Апшеронске облачно, умеренный дождь, температура составит +29 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 26 июня дождь станет слабым, температура воздуха опустится до +19 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Кубани рассказали об ущербе от наводнения", "Власти Сочи подготовили городские службы к непогоде", "Сочинцы раскритиковали работу водоканала после аварии в Хосте".

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