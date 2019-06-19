Приговор по делу Макитова возмутил пользователей сети

19 июня 2019, 23:45

Приговор бывшему сотруднику ФСБ России Павлу Стерлягову по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова вызвал бурное обсуждение в Instagram. Пользователи сети сочли слишком мягким наказание в виде девяти лет колонии с учетом возможного условно-досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Северо-Кавказский военный суд признал виновным бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова по делу об убийстве жителя поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии Хусея Макитова и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Стерлягов был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России). При этом суд не лишил Стерлягова воинских званий, на чем настаивала сторона обвинения. Прокурор потребовал для обвиняемого 10 лет колонии.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол, из-за чего произошла драка, во время которой он был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных. 7 июня присяжные признали Стерлягова виновным в убийстве Макитова, при этом посчитав, что у него не было умысла совершить убийство из хулиганских побуждений. Родственники погибшего сочли предвзятым вердикт присяжных.

Прокуратура Южного военного округа, представлявшая сторону обвинения по делу об убийстве Хусея Макитова, не будет обжаловать приговор, сообщил заявил официальный представитель Натиф Гаджиметов.

"Офицеры прокуратуры Южного военного округа считают назначенное судом наказание соразмерным содеянному и не намерены оспаривать приговор в суде второй инстанции", - привел слова Гаджиметова ТАСС.

Родственники Макитова обжалуют приговор, сообщила по завершении судебного заседания представитель потерпевших Виктория Шевелева. Потерпевшие убеждены, что Стерлягова необходимо лишить всех воинских званий, привилегий.

"Мы считаем, что необходимо было квалифицировать действия Стерлягова как убийство, присяжные считают, что оно не доказано. Присяжные решили, что он также не угрожал Байдаеву (знакомый Макитова, который был ранен ножом в ходе конфликта со Стерляговым, но выжил – прим. "Кавказского узла"), но вопрос тогда, зачем он "бежал за ним, размахивая ножом, чтобы прогнать?" – сказала сегодня Шевелева корреспонденту "Кавказского узла".

Приговор по делу об убийстве Хусея Макитова вызвал активное обсуждение в Instagram. Так, соответствующая новость, опубликованная в паблике chp.nalchik, в течение трех часов собрала не менее 600 просмотров и более 110 комментариев. Большинство подписчиков сочли приговор Павлу Стерлягову слишком мягким и несправедливым.

"Вот сколько стоит человеческая жизнь! Он лишил человека жизни, а ему 9 лет", - возмутилась fatimatshereuj.

"Если было бы наоборот, то нашему бы дали пожизненно. Великая и справедливая Россия. Права всех граждан равны", - написал пользователь под ником samurai_kbr.

"Видимо, суд разжалобили слезы павшего человека, и его пожалели, дав 9 лет. Видимо, по количеству ударов ножом, один из которых был в сердце", - высказался madien_brend.

Также подписчиков возмутило отсутствие информации о сослуживце Стерлягова, который также присутствовал во время драки с Макитовым и попал на камеры видеонаблюдения.

"А где второй? Почему не сидит?" - поинтересовалась amelika_ami.

"А второй соучастник преступления продолжает работать?" - спросила kazbonta.

Осужденного Стерлягова могут освободить условно-досрочно, предположил blokcheinbitko.

Убийство Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики заверили, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

Убийца Макитова вовсе мог избежать наказания, если бы преступление не попало на видео и не вызвало бы общественного резонанса, отметили подписчики сообщества direct_kbr в Instagram. По состоянию на 23.00 мск пост о приговоре Стерлягову собрал более 440 "лайков" и не менее 90 комментариев.

"9 лет дали, имея видеодоказательство, которое увидело полстраны. В противном случае дали бы условно", - высказался debo_bayramuk.

"Если бы камеры не было, наверно вообще не посадили бы", - считает amina82.

"Мало огласки было! Мы когда, по этому поводу собрались на площади, родственники убитого парня сказали, что они не хотят шума! Что наши доблестные органы во всём разберутся. Вот и разобрались", - написал realmadrid198807.

Приговор бывшему сотруднику ФСБ Павлу Стерлягову особенно несправедлив на фоне наказания уроженцу Кабардино-Балкарии Аслану Черкесову, отметили некоторые подписчики сообщества.

"Пьяного ФСБэшника, который умышленно зарезал пацана, посадили на 9 лет, а Аслана Черкесова за самооборону приговорили к 20 годам лишения свободы. И где справедливость?!" - возмутился amirsultanov1254.

"И где справедливость? Бедному Черкесову - 20 лет, а этому 9 лет, и то не факт, что не выйдет на свободу через пару лет", - посетовала usenatlepsheva.

Аслан Черкесов в октябре 2011 года был признан виновным в убийстве футбольного фаната Егора Свиридова в Москве, которое спровоцировало массовые выступления националистического характера в конце 2010 года и начале 2011 года. Черкесов своей вины не признал, срок наказания в 19 лет и 10 месяцев он отбывает в Красноярском крае. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Аслана Черкесова. 8 мая Черкесов записал видеообращение, в котором попросил правозащитников и журналистов вмешаться в ситуацию с его непрерывным содержанием в штрафном изоляторе и нарушением религиозных прав.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, высказанной пользователями Instagram в комментариях.

Комментариев от Павла Стерлягова или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, что 5 июня Павел Стерлягов выступил в суде с последним словом и признал убийство. При этом силовик заявил, что не имел умысла убивать, когда наносил удар ножом Макитову, и расплакался.