Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Макитова

07 июня 2019, 17:06

Бывший майор ФСБ Павел Стерлягов сегодня был признан виновным в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. При этом присяжные посчитали, что у силовика не было умысла и хулиганских побуждений. Обсуждение вердикта присяжных судом намечено на 17 июня.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходят с участием присяжных. 5 июня Стерлягов выступил с последним словом и признал убийство. При этом он заявил, что не имел умысла убивать, когда наносил удар ножом Макитову, и расплакался.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

В Северо-Кавказском военном суде сегодня был оглашен вердикт присяжных по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова бывшим майором ФСБ Павлом Стерляговым. Всего было восемь вопросов в списке. Присяжные дали отрицательный ответ о наличии умысла Стерлягова на убийство и оправдали его в части покушения на убийство, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Павел Стерлягов был признан виновным в убийстве, но без самого умысла и хулиганских побуждений к преступлению. Также присяжные решили, что Стерлягов заслушивает снисхождения, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Если защите удастся доказать отсутствие хулиганских побуждений в действиях подсудимого, то обвинение может быть переквалифицировано с пункта "и" ч.2 ст.105 УК РФ, предусматривающей от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения, на ч.1 ст.105 УК РФ, максимальный срок по которой составляет 15 лет колонии.

17 июня суд соберётся, чтобы обсудить последствия вердикта. Дата вынесения приговора судом пока не определена.