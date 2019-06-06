Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными

06 июня 2019, 03:22

Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство. При этом он заявил, что не имел умысла убивать, когда наносил удар ножом Макитову, и расплакался.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходят с участием присяжных. 3 и 4 июня показания в суде дал обвиняемый Павел Стерлягов, который рассказал об обстоятельствах, предшествующих конфликту, и заявил, что у него не было умысла лишать кого-то жизни.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

В Северо-Кавказском суде 5 июня состоялись прения по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. Ходатайств заявлено не было, присяжные услышали также последнее слово подсудимого Павла Стерлягова, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем прессы в зале. На заседании также присутствовали двое родственников Хусея Макитова.

Первым перед присяжными выступил государственный обвинитель Владимир Чистопрудов. Он заявил, что подсудимый виновен во всех инкриминируемых ему преступлениях: покушении на убийство двух лиц (Макитова и Байдаева) из хулиганских побуждений, и в убийстве Макитова также из хулиганских побуждений.

По мнению прокурора, вина Павла Стерлягова подтверждается большим объемом доказательств. В частности, Чистопрудов сослался на видеозаписи камер наблюдения, на которых запечатлено совершение преступления; на заключения судебных экспертов, согласно которым причиной смерти Макитова стало проникающее ножевое ранение в сердце; на показания свидетелей обвинения, которые указали на алкогольное опьянение Стерлягова и его вызывающее поведение, противопоставляющее себя обществу.

«Мы посмотрели с вами (присяжными) записи камер видеонаблюдения и видели, как Стерлягов зашел в кафе (в Терсколе перед убийством Макитова), каким вызывающим было его поведение, и как его пытался сдерживать свидетель Ростов (второй участник конфликта со стороны военных)… Покинув кафе, Стерлягов продолжил вести себя вызывающе, на кураже спровоцировал конфликт и использовал незначительный предлог для совершения преступления», - заявил прокурор и выразил уверенность, что присяжные вынесут справедливое решение.

Адвокаты Павла Стерлягова Лапшин и Лакомов согласились с тем, что Стерлягов убил Хусея Макитова, но, по их мнению, он сделал это по неосторожности, обороняясь от «агрессивного поведения» Байдаева и Макитова.

По словам адвокатов, выйдя из кафе в Терсколе, военные подошли к Макитову, и «корректно» попросили их отвезти обратно в воинскую часть. Однако местный житель, по их словам, обругал военных, а подбежавший Байдаев нанес удар острым предметом по тыльной стороне кисти одному из них.

В подтверждение своих слов Лапшин указал, что, согласно судебным экспертизам, у Стерлягова зафиксированы раны тыльной стороны кисти, а его кровь обнаружена как на его одежде, так и на одежде Хусея Макитова.

По словам адвокатов, Стерлягов погнался с ножом за Байдаевым, чтобы испугать и прогнать его, а вернувшись, нанес два удара ножом Макитову, потому что тот продолжал агрессивно себя вести, а именно «разговаривал по телефону, высказывая угрозы» и «демонстрировал недружелюбное поведение».

При этом, по словам адвоката, изначально Стерлягов хотел лишь «кольнуть» Макитова в плечо, но из-за удара, нанесенного Макитовым ногой в пах или живот Стерлягову, траектория удара ножом была изменена, и нож попал в сердце.

«Стресс, сопряженный с чувством страха за свою жизнь и жизнь товарища, вынудил Стерлягова прогнать агрессоров с места конфликта», - сказал Лапшин и добавил, что у его подзащитного не было умысла и хулиганских побуждений на совершение преступления.

Если защите удастся доказать отсутствие хулиганских побуждений в действиях подсудимого, то обвинение может быть переквалифицировано с пункта "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающую от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения, на ч. 1 ст. 105 УК РФ, максимальный срок по которой составляет 15 лет колонии.

Сам Павел Стерлягов расплакался в прениях и на последнем слове, и сказал присяжным, что у него не было хулиганских побуждений во время убийства Макитова.

«Хочу, чтобы судили честно. От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», - заверил подсудимый.

Воспользовавшись правом реплики, прокурор Чистопрудов раскритиковал доводы адвокатов.

«Хотелось бы отметить, что сторона защиты, ссылаясь на заключение экспертизы Стерлягова, не упомянула о том, что, согласно данному заключению, Стерлягов мог сам причинить себе повреждение. Кроме того, от наносимых им пострадавшим ударов Стерлягов получил раны на руках, которые кровоточили. Кроме того, фраза (адвоката Лапшина) «опасения за свою жизнь и жизнь товарища диктовали такое поведение», непонятна, поскольку перед убийством Макитова никаких угроз жизни Стерлягову и Ростову не было. Они находились вдвоем против одного Макитова, у которого в руках ничего не было. Наоборот, у Стерлягова был нож, которым он отобрал жизнь Макитова», - указал на противоречия в позиции защиты гособвинитель.

Также он подчеркнул, что заявления об угрозах, которые, по словам адвокатов, поступали от Макитова, голословны и не подтверждены свидетельскими показаниями, а представитель потерпевших Виктория Шевелева указала, что Стерлягов и Ростов покинули место преступления, не только не вызвав пострадавшему Макитову скорую помощь, но и отбросили от него телефон, чтобы он не имел этой возможности, если бы пришел в себя.

После реплик и последнего слова суд назначил вынесение вердикта присяжными на 10.00 мск 7 июня.

«Судебный эксперт провел раскадровку, из которой видно, что Макитов не попадает Стерлягову ногой в область живота, как говорит защита. Удара не было, он не коснулся его тела и траекторию ножа не мог изменить», - прокомментировала «Кавказскому узлу» итоги прений представитель потерпевших Виктория Шевелева.

«Мы считаем позицию обвинения не мягкой и не жесткой. Позиция обвинения – правильная. Обвинение вскрывает противоречия в показаниях Стерлягова и доносит их до присяжных», – добавила Шевелева.