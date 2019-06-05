Стерлягов рассказал подробности конфликта с Макитовым

На суде по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова дал показания обвиняемый, бывший майор ФСБ Павел Стерлягов. Он рассказал об обстоятельствах, предшествовавших конфликту, и заявил, что у него не было умысла лишать кого-то жизни.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходят с участием присяжных. 26 апреля суд приступил к рассмотрению дела по существу. 20 и 21 мая суд допросил 11 свидетелей обвинения, которые рассказали, что находящийся на скамье подсудимых бывший майор ФСБ Павел Стерлягов в день убийства Макитова был выпившим и вел себя вызывающе.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

3 и 4 июня в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялись заседания по делу в отношении бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова. Сторона обвинения завершила представление доказательств, и к доказательствам перешла сторона защиты. Заседание 4 июня началось с допроса самого Стерлягова. Подсудимый говорил взволнованно, периодически активно жестикулируя, передаёт корреспондент «Кавказского узла», который был единственным представителем СМИ в зале.

«5 апреля 2018 года мы вернулись с последних занятий... После обеда каждый был занят своим делом. Я в номере включил фильм на ноутбуке. В холодильнике у меня было пиво..., я выпил две бутылки. В десятом часу я встретил друга Алексея, мы решили съездить, посмотреть футбольный матч. Ближе к 9 вечера мы решили встретиться на КПП. Настроение было хорошее. Подошёл друг, и мы попросили дежурного вызвать такси. С нами ещё третий человек должен был поехать, но потом сказал, что не поедет», - рассказал Павел Стерлягов.

По его словам, «все говорили, что до поляны Азау фиксированная цена 400 рублей», но таксист попросил за поездку 550 рублей.

«Я сразу спросил: «Можно сделать скидку?». Может ему какое-то слово обидное показалось... Он знал, что везёт нас на поляну Азау. В итоге, мы с ним расплатились, поблагодарили за поездку и даже пригласили его смотреть футбол», - рассказал подсудимый.

Таксист Раджап Сокуров, подвозивший майора ФСБ с товарищем из поселка Тегенекли в Терскол, отметил на заседании 21 мая, что пассажиры были пьяные, от них шел запах алкоголя, и они «выражались в его сторону». «Я еще не озвучил сумму, а они уже стали требовать скидку. Один из парней демонстративно стал что-то искать и говорить: «Пистолет, где мой пистолет», - рассказывал присяжным Сокуров.

«Затем мы зашли в кафе, матч уже шёл. Мы заказали кальян, пирожные и пиво... Немного посидели, подошли к девушке, спросили: «За кого болеете?». Потом подошла ещё одна туристка, пообщались с ней. Я угостил её пирожным. Матч закончился и мы, расплатившись, вышли из кафе», - далее сказал Стерлягов.

«Со слов сослуживцев мы знали, что от шлагбаума на поляне вызывают такси, или они там стоят. Мы шли вниз, увидели стоящего у машины человека. Алексей сказал: «Довези нас, пожалуйста?», а он в грубой форме ответил: «Я вам что, такси? Идите пешком!». Потом сказал: «Идите сюда! Что вы вообще здесь делаете?». В это время подбежал Байдаев. Макитов ему сказал: «Вот тут оборзевшие», - сообщил подсудимый.

Затем, по словам Стерлягова, он сделал шаг вперед, а Байдаев в этот момент достал "предмет, похожий на нож, и сделал пару выпадов, ранив его в левую кисть", при этом высказывая угрозы. После этого Стерлягов «прогнал» Байдаева и вернулся обратно.

«Смотрю, Алексея бил Макитов. Он то на него кидался, то на меня. У меня не было умысла лишать его жизни. Он правой рукой достал телефон, сказал, что «приедут люди и всех нас здесь поубивают». Я хотел ему просто в область плеча (ударить), чтобы он перестал вызывать (подмогу), в жизненно важные органы я не метил. Я не увидел первый удар. Я не подозревал, что было ранение в область груди», - сказал подсудимый.

В ходе конфликта, по словам Стерлягова, Макитов говорил, что «полиция здесь своя».

По словам Алима Байдаева, Стерлягов ударил его в нижнюю челюсть, после чего Байдаев упал на автомобиль, стоящий рядом. Затем Стерлягов, по словам свидетеля, ударил и Макитова, который схватился за правый бок. "В один из моментов у Стерлягова оказался раскладной нож, который он держал выше своей головы", - рассказал Байдаев на заседании 21 мая. По его словам, он вынужден был убежать, а когда вернулся, увидел Макитова, раненного в сердце.

Описывая конфликт, Стерлягов трижды использовал ненормативную лексику, за что получил замечания от судьи.

«Я не знал, что попал ему в грудь. Думал, что от болевого шока он упал. Потом я побежал к Алексею. Мы обошли КПП, перешли речку вброд, дошли к утру. Командиру доложили, что произошёл конфликт. Пришёл... руководитель. Я сказал, что был такой-то конфликт. Потом он мне сказал, что тот человек умер в машине скорой помощи», - сказал Стерлягов.

Отвечая на вопросы своих адвокатов, Стерлягов пояснил, что до поездки в кафе он выпил только две бутылки пива в период с 16 до 20 часов. Нож он брал в командировку «порезать колбаску», а в поездку в кафе взял «случайно».

«Мы планировали отсутствовать только пару часов и вернуться», - сказал он.

«Я хотел болевой эффект создать, я метил в плечо. Я сожалею о случившемся, понимаю утрату близких. Готов понести наказание, но у меня не было умысла лишать его жизни», - заявил подсудимый.

Павел Стерлягов подтвердил, что он является мастером спорта по рукопашному бою, и «в первом туре» обучался оборонительным действиям против противников с ножом и пистолетом.

"Я думал, что у него болевой шок"

Отвечая на вопросы гособвинителя, Стерлягов заверил суд, что не произносил у кафе «ФриРайд» фразу «Если что-то случится, им не поздоровится» и не кричал на поляне: «Эй, открой шлагбаум, мы идём!».

По словам Стерлягова, со стороны Алима Байдаева «было два удара неким предметом: заточкой или ножом, может кастетом», который тот достал из кармана куртки, однако куда потом делся этот предмет, подсудимый затруднился сказать.

«Потом он развернулся, и я побежал прогнать его чуть подальше, метров на 15-20», - сказал Стерлягов, отрицая то, что выкрикивал угрозы зарезать Байдаева, представляясь военнослужащим.

Макитов же, заявил Стерлягов, ударил его «левой ногой в область живота», при этом «говорил на своём языке по телефону, вызывал товарищей». В руке Хусея Макитова не было ничего, кроме мобильного телефона, подтвердил Стерлягов.

После того, как Макитов упал на землю, Стерлягов «почувствовал себя безопасно». На уточняющий вопрос прокурора, он сказал, что не считал количество своих ударов ножом, но их было более двух.

Отвечая на вопросы адвоката потерпевших Виктории Шевелевой, Стерлягов сказал, что упомянутый нож у него в собственности с 2008 года, затруднившись назвать его вес.

«У меня не случалось никогда так, чтобы я первым начал в человека тыкать. Сначала я только продемонстрировал Байдаеву, что у меня есть нож для самообороны», - сказал Стерлягов.

Подсудимый подтвердил, что в момент конфликта — около 00.10 мск - был выпившим, но это «не повлияло на характер его действий».

«Я не видел у него кровь, я думал, у него просто болевой шок. Я думал, что к нам уже бежит Байдаев с людьми», - пояснил Стерлягов, отвечая на вопрос, почему не была вызвана скорая помощь для лежащего Хусея Макитова.

Стерлягов, отвечая на вопросы суда, сказал, что в настоящее время не знает, где находится его нож, объяснив, что они с коллегой «добирались лесом и на каком-то этапе он выпал».

По словам Стерлягова, он и его сослуживец «не знали, что у них (Макитова и Байдаева) с собой в машине, догонят — не догонят», а в местные органы власти не пошли, поскольку «не знали, где они находятся». При этом Павел Стерлягов подтвердил, что его подготовка позволяет ему вести рукопашный контакт с одним и двумя противниками одновременно.

На мониторах в зале суда по просьбе защиты также были продемонстрированы видеозаписи с камер наблюдения в кафе «ФриРайд» незадолго до выхода Стерлягова и его напарника.

На цветном видео без звука был запечатлён интерьер кафе с деревянными столами и скамейками. На одной из стен висит плазменный телевизор, на экране которого транслировался футбольный матч. Стерлягов, одетый в толстовку с откинутым капюшоном, сначала сидел за столиком с девушкой, затем пересел к сослуживцу, на столе у которого стоял большой кальян.

Через некоторое время Стерлягов вышел в другой зал кафе и вернулся с двумя бутылками, поставив их на стол себе и сослуживцу. При этом он сел спиной к телевизору. Остальное время Стерлягов и его сослуживец курили кальян и общались с девушкой за столиком напротив, в один момент у них происходит некий диалог с официанткой. Во время, обозначенное на камере как 00:05, они расплачиваются и удаляются из поле зрения камеры.

Помимо корреспондента "Кавказского узла", из посетителей в зале был только родственник Макитова. Рассмотрение дела продолжится 5 июня в 10.00 мск. В случае, если стороны процесса не заявят дополнений, состоятся прения.

"Своими показаниями Стерлягов ничего не оправдывает"