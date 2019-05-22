22 мая 2019, 23:21
Свидетели сочли вызывающим поведение Стерлягова в день убийства Хусея Макитова
Суд по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова допросил 11 свидетелей обвинения. Они рассказали, что находящийся на скамье подсудимых бывший майор ФСБ Павел Стерлягов в день убийства Макитова был выпившим и вел себя вызывающе.
Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходят с участием присяжных. 26 апреля суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимый отказался в суде признавать свою вину, но никак не пояснил свою позицию. Потерпевшие после заседания суда высказали недовольство недостаточным вниманием СМИ к процессу, вызвавшему широкий общественный резонанс.
Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.
20 и 21 мая Северо-Кавказский окружной военный суд продолжил рассмотрение дела. На заседании 20 мая перед присяжными были допрошены семь свидетелей обвинения, изучены протоколы и фототаблицы из материалов дела. 21 мая были допрошены четыре свидетеля.
Из прессы в зале находился только корреспондент «Кавказского узла». Также присутствовали двое родственников Хусея Макитова.
Особый интерес представляли показания потерпевшего Алима Байдаева, друга Хусея Макитова, в покушении на которого также обвиняется Стерлягов. Отвечая на вопросы гособвинителей, Байдаев рассказал присяжным подробности конфликта, в котором его друг погиб, а сам он едва остался жив.
По словам Байдаева, 5 апреля 2018 года, примерно в 23.30, он и Макитов на автомобиле «Газель» приехали в поселок Терскол и припарковали автомобиль на платной стоянке, находящейся на территории гостиницы «Айс Палас». Находясь на крыльце гостиницы, Байдаев услышал громкую речь Макитова и еще двух мужчин и вернулся к автомобилю.
«Там стояли с Макитовым двое не знакомых мне мужчин, они его просили отвезти их на поляну Чегет. Макитов ответил: «Я не такси, я не поеду». Тогда подсудимый в нецензурной форме закричал: «Все равно поедешь», - рассказал Байдаев и указал рукой присяжным на Стерлягова.
Потерпевший указал на нетрезвое состояние конфликтовавших с ними мужчин. От них исходил запах алкоголя, который чувствовался, поскольку "все стояли близко друг к другу", пояснил Байдаев.
По словам потерпевшего, после этого второй мужчина, проходящий по делу свидетелем, толкнул его, а находящийся в состоянии алкогольного опьянения Стерлягов ударил рукой в нижнюю челюсть, в результате чего Байдаев откинулся на рядом стоящий автомобиль ВАЗ 2110. Затем Стерлягов ударил и Макитова, который, как указал Байдаев, схватился за правый бок.
«В один из моментов у Стерлягова оказался раскладной нож, который он держал выше своей головы», - рассказал Байдаев. По его словам, на предложение «разойтись тихо, мирно» Стерлягов закричал, что он военный, озвучил угрозы и побежал за ним.
Из показаний Байдаева следует, что, опасаясь за свою жизнь, он был вынужден побежать от Стерлягова на поляну Азау, а после того, как вернулся к гостинице, увидел раненного в сердце Макитова, при этом он не видел, как другу наносились удары ножом.
«Я подбежал к Макитову и увидел ранение в область груди, там шла кровь…мы положили его в «Газель» и повезли в больницу, примерно 15 км от Азау… я не видел, как Макитову наносили удары, потому что был на поляне Азау», - заявил потерпевший.
Целый ряд свидетелей заявили, что Стерлягов и его приятель в день убийства Хусея Макитова были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя вызывающе.
Таксист Раджап Сокуров, подвозивший майора ФСБ с товарищем из поселка Тегенекли в Терскол 5 апреля 2018 года, отметил, что пассажиры были пьяные, от них шел запах алкоголя, и они «выражались в его сторону».
«Я еще не озвучил сумму, а они уже стали требовать скидку. Один из парней демонстративно стал что-то искать и говорить: «Пистолет, где мой пистолет», - рассказал присяжным Сокуров.
Мано и Белла Путкарадзе, супружеская пара, работающая в кафе «Фри Райт», где еще за час до конфликта отдыхали Стерлягов с приятелем, подтвердили показания Сокурова.
«Они были пьяные: очень громко разговаривали, шатались, когда заходили в кафе, от них чувствовался запах алкоголя», - заявил Мано Путкарадзе.
По словам супругов, подсудимый и его товарищ приставали к девушкам, другим посетителям кафе и самой Белле Путкарадзе. В баре они заказали табачный кальян, две бутылки пива, расплатились и ушли примерно в 11 часов вечера.
35-летний глава сельского поселения Эльбрус Магомед Согаев рассказал суду, что на территории пяти поселков, входящих в поселение (Байдаево, Нейтрино, Тегенекли, Терскол, Эльбрус) произошло всего два особо тяжких преступления за всю историю, и все они были связаны с приезжими. Помимо убийства Хусея Макитова он назвал в числе таких преступлений массовую драку.
После первых показаний свидетелей поставлен под сомнение аргумент защиты Стерлягова о том, что он убежал с места происшествия, испугавшись мести со стороны «диких горцев», прокомментировала после заседания суда представитель потерпевших юрист Виктория Шевелева.
«На самом деле, местные жители культурные люди, доброжелательные, открытые к приезжим», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Виктория Шевелева.
Старший брат погибшего Хусея Макитова Шамиль рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что после гибели брата ему пришлось вернуться из рабочей командировки в Магаданскую область и переехать жить к престарелым родителям в поселок Эльбрус.
«В нашем народе есть обычай – младший брат должен оставаться с родителями и жить с ними, ухаживать за ними. Мать и отец всю свою оставшуюся жизнь планировали прожить с Хусеем, и в один момент его не стало. Все, что родители планировали – пенсия, прожить с ним до конца жизни, увидеть его детей, этого больше нет… рухнул мир родителей!» - эмоционально рассказал Шамиль Макитов. «У родителей нет дохода, кроме пенсии, брат работал и помогал им», - добавил он.
Адвокаты подсудимого Стерлягова отказались давать комментарии корреспонденту «Кавказского узла».
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"