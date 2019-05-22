Свидетели сочли вызывающим поведение Стерлягова в день убийства Хусея Макитова

22 мая 2019, 23:21

Суд по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова допросил 11 свидетелей обвинения. Они рассказали, что находящийся на скамье подсудимых бывший майор ФСБ Павел Стерлягов в день убийства Макитова был выпившим и вел себя вызывающе.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходят с участием присяжных. 26 апреля суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимый отказался в суде признавать свою вину, но никак не пояснил свою позицию. Потерпевшие после заседания суда высказали недовольство недостаточным вниманием СМИ к процессу, вызвавшему широкий общественный резонанс.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

20 и 21 мая Северо-Кавказский окружной военный суд продолжил рассмотрение дела. На заседании 20 мая перед присяжными были допрошены семь свидетелей обвинения, изучены протоколы и фототаблицы из материалов дела. 21 мая были допрошены четыре свидетеля.

Из прессы в зале находился только корреспондент «Кавказского узла». Также присутствовали двое родственников Хусея Макитова.

Особый интерес представляли показания потерпевшего Алима Байдаева, друга Хусея Макитова, в покушении на которого также обвиняется Стерлягов. Отвечая на вопросы гособвинителей, Байдаев рассказал присяжным подробности конфликта, в котором его друг погиб, а сам он едва остался жив.

По словам Байдаева, 5 апреля 2018 года, примерно в 23.30, он и Макитов на автомобиле «Газель» приехали в поселок Терскол и припарковали автомобиль на платной стоянке, находящейся на территории гостиницы «Айс Палас». Находясь на крыльце гостиницы, Байдаев услышал громкую речь Макитова и еще двух мужчин и вернулся к автомобилю.

«Там стояли с Макитовым двое не знакомых мне мужчин, они его просили отвезти их на поляну Чегет. Макитов ответил: «Я не такси, я не поеду». Тогда подсудимый в нецензурной форме закричал: «Все равно поедешь», - рассказал Байдаев и указал рукой присяжным на Стерлягова.

Потерпевший указал на нетрезвое состояние конфликтовавших с ними мужчин. От них исходил запах алкоголя, который чувствовался, поскольку "все стояли близко друг к другу", пояснил Байдаев.

По словам потерпевшего, после этого второй мужчина, проходящий по делу свидетелем, толкнул его, а находящийся в состоянии алкогольного опьянения Стерлягов ударил рукой в нижнюю челюсть, в результате чего Байдаев откинулся на рядом стоящий автомобиль ВАЗ 2110. Затем Стерлягов ударил и Макитова, который, как указал Байдаев, схватился за правый бок.

«В один из моментов у Стерлягова оказался раскладной нож, который он держал выше своей головы», - рассказал Байдаев. По его словам, на предложение «разойтись тихо, мирно» Стерлягов закричал, что он военный, озвучил угрозы и побежал за ним.

Из показаний Байдаева следует, что, опасаясь за свою жизнь, он был вынужден побежать от Стерлягова на поляну Азау, а после того, как вернулся к гостинице, увидел раненного в сердце Макитова, при этом он не видел, как другу наносились удары ножом.

«Я подбежал к Макитову и увидел ранение в область груди, там шла кровь…мы положили его в «Газель» и повезли в больницу, примерно 15 км от Азау… я не видел, как Макитову наносили удары, потому что был на поляне Азау», - заявил потерпевший.

Целый ряд свидетелей заявили, что Стерлягов и его приятель в день убийства Хусея Макитова были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя вызывающе.

Таксист Раджап Сокуров, подвозивший майора ФСБ с товарищем из поселка Тегенекли в Терскол 5 апреля 2018 года, отметил, что пассажиры были пьяные, от них шел запах алкоголя, и они «выражались в его сторону».

«Я еще не озвучил сумму, а они уже стали требовать скидку. Один из парней демонстративно стал что-то искать и говорить: «Пистолет, где мой пистолет», - рассказал присяжным Сокуров.

Мано и Белла Путкарадзе, супружеская пара, работающая в кафе «Фри Райт», где еще за час до конфликта отдыхали Стерлягов с приятелем, подтвердили показания Сокурова.

«Они были пьяные: очень громко разговаривали, шатались, когда заходили в кафе, от них чувствовался запах алкоголя», - заявил Мано Путкарадзе.

По словам супругов, подсудимый и его товарищ приставали к девушкам, другим посетителям кафе и самой Белле Путкарадзе. В баре они заказали табачный кальян, две бутылки пива, расплатились и ушли примерно в 11 часов вечера.

35-летний глава сельского поселения Эльбрус Магомед Согаев рассказал суду, что на территории пяти поселков, входящих в поселение (Байдаево, Нейтрино, Тегенекли, Терскол, Эльбрус) произошло всего два особо тяжких преступления за всю историю, и все они были связаны с приезжими. Помимо убийства Хусея Макитова он назвал в числе таких преступлений массовую драку.

После первых показаний свидетелей поставлен под сомнение аргумент защиты Стерлягова о том, что он убежал с места происшествия, испугавшись мести со стороны «диких горцев», прокомментировала после заседания суда представитель потерпевших юрист Виктория Шевелева.

«На самом деле, местные жители культурные люди, доброжелательные, открытые к приезжим», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Виктория Шевелева.

Старший брат погибшего Хусея Макитова Шамиль рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что после гибели брата ему пришлось вернуться из рабочей командировки в Магаданскую область и переехать жить к престарелым родителям в поселок Эльбрус.

«В нашем народе есть обычай – младший брат должен оставаться с родителями и жить с ними, ухаживать за ними. Мать и отец всю свою оставшуюся жизнь планировали прожить с Хусеем, и в один момент его не стало. Все, что родители планировали – пенсия, прожить с ним до конца жизни, увидеть его детей, этого больше нет… рухнул мир родителей!» - эмоционально рассказал Шамиль Макитов. «У родителей нет дохода, кроме пенсии, брат работал и помогал им», - добавил он.

Адвокаты подсудимого Стерлягова отказались давать комментарии корреспонденту «Кавказского узла».