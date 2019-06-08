Потерпевшие сочли предвзятым вердикт присяжных по делу об убийстве Макитова

08 июня 2019, 18:40

Вердикт присяжных о том, что у бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова не было умысла убивать жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, стал следствием давления, заявила представитель потерпевших Виктория Шевелева и анонсировала обжалование вердикта.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол, и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных. 7 июня присяжные признали Стерлягова виновным в убийстве Макитова, при этом посчитав, что у силовика не было умысла совершить убийство и хулиганских побуждений. Обсуждение вердикта присяжных судом намечено на 17 июня.

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

Заседание, которое прошло в Северо-Кавказском военном суде 7 июня, не вызвало интереса со стороны прессы, в зале находился только корреспондент «Кавказского узла». Родственники подсудимого не присутствовали на оглашении вердикта присяжных, а из родных погибшего Хусея Макитова присутствовал только его старший брат Шамиль и еще один родственник.

Коллегия присяжных не смогла единогласно принять решение, и голосование по заранее согласованным вопросам растянулось на три часа. После того, как вердикт был вынесен, старшина присяжных заседателей огласила его в суде. Всего присяжным необходимо было ответить на несколько связанных между собой вопросов, из которых основными были два - о вине Стерлягова в покушении из хулиганских побуждений на жизни Макитова и находившегося на месте событий его знакомого Байдаева, который также был ранен ножом, но выжил. Также присяжные дали ответ на вопрос о вине подсудимого в убийстве Макитова также из хулиганских побуждений.

На первый вопрос из списка о том, доказано ли, что у Стерлягова было «намерение причинить смерть Байдаеву», старшина присяжных привела ответ коллегии: «Нет, не доказано». Ответив отрицательно на первый вопрос, присяжные тем сам оставили без ответа вопросы на второй, третий и четвертый вопросы, в которых выяснялась причастность Павла Стерлягова к покушению на жизнь Байдаева. Таким образом суд присяжных оправдал бывшего майора ФСБ в попытке покушения на убийство Алима Байдаева.

На пятый вопрос, виновен ли Павел Стерлягов в убийстве Хусея Макитова, присяжные ответили положительно. Вместе с тем, в шестом вопросе они не согласились, что подсудимый «находился в состоянии алкогольного опьянения и противопоставлял себя общественному порядку». Тем самым они отвергли хулиганские побуждения в преступлении Стерлягова.

Более того, согласно ответам присяжных на седьмой и восьмой вопросы в списке, Павел Стерлягов, совершая преступление, не предвидел наступления смерти Хусея Макитова и не имел намерения лишить его жизни.

«Заслуживает ли Стерлягов снисхождения? Да, заслуживает», - завершила оглашение вердикта старшина.

Таким образом защите удалось убедить присяжных в отсутствии хулиганских побуждений в действиях подсудимого и умысла в убийстве Макитова. Теперь на основании вердикта обвинение может быть переквалифицировано с пункта "и" части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения, на часть 1 статьи 105 УК РФ, максимальный срок по которой составляет 15 лет колонии. 17 июня суд соберется для обсуждения последствий вердикта и, если успеет разрешит все процессуальные вопросы, может назначить дату приговора.

И подсудимый Павел Стерлягов, и сторона потерпевших спокойно встретили оглашение приговора.

Адвокат потерпевших заявила о намерении обжаловать вердикт присяжных

Потерпевшая сторона намерена обжаловать вердикт присяжных, сообщила представитель родственников Макитова юрист Виктория Шевелева.

«Мы не согласны с вердиктом, считаем, что на присяжных было оказано давление. В частности слезы майора ФСБ были направлены на оказание давления на присяжных, что и повлияло на вердикт. Иначе как объяснить, что присяжные не увидели, как подсудимый, профессионально владеющий различными боевыми искусствами, нанес профессиональный удар в сердце, более того, тут же убежал с места убийства? Как можно объяснить, что умысла убивать у него не было, тогда почему он не вызвал истекающему кровью и умирающему Макитову «скорую помощь» и далее избавился от орудия преступления?» - прокомментировала вердикт присяжных корреспонденту «Кавказского узла» Виктория Шевелева.

5 июня Стерлягов выступил в суде с последним словом и признал убийство. При этом он заявил, что не имел умысла убивать, когда наносил удар ножом Макитову, и расплакался.

«Сторона обвинения представляла убедительные доводы виновности Стерлягова, не прибегая к давлению на присяжных, как это делала сторона защиты, хотя мы могли привести в суд убитых горем родителей и залить их слезами весь зал суда. Мы, конечно, обязательно будем обжаловать вынесенный вердикт», - сказала Шевелева.

Правозащитник назвал процесс по делу об убийстве Макитова показательным

Координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов назвал процесс над бывшим майором ФСБ Павлом Стерляговым показательным.

«Любое дело на Северном Кавказе в отношении силовиков имеет широкий общественный резонанс, потому что далеко не каждый эпизод доходит до суда и, тем более, до обвинительного приговора. В этом смысле, безусловно, процесс над майором ФСБ имеет показательный характер. И то, что приговор должен быть обвинительным, конечно, очень большой плюс и положительный момент в плане неотвратимости наказания», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Булат Мухамеджанов.

«Что касается вердикта присяжных, я его уважаю, но считаю что предъявленное Стерлягову обвинение (в преднамеренном убийстве из хулиганских побуждений – прим. «Кавказского узла») достаточно обоснованно и доказано», - добавил Булат Мухамеджанов.

Правозащитник затруднился ответить на вопрос, повысит ли возможное справедливое решение по делу уровень доверия к судам у населения КБР.

«Это вопрос сложный. По нашей практике, если в деле есть труп, то следственным органам тяжелее не давать ход расследованию и отказывать в возбуждении дела. В данном случае (по делу Стерлягова – прим. «Кавказского узла») сохранилась видеозапись, на которой все было запечатлено, весь эпизод применения насилия, применения ножа, все карты были в руках у следствия, и они отработали очень хорошо», - считает Булат Мухамеджанов.