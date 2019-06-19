19 июня 2019, 15:09

Майор ФСБ получил 9 лет колонии по делу об убийстве Макитова

Северо-Кавказский военный суд сегодня признал виновным бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова по делу об убийстве жителя Кабардино-Бакарии Хусея Макитова и назначил ему длительный срок в колонии строго режима.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня прокурор потребовал 10 лет колонии и лишение воинских званий для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. По словам местных жителей, Макитов отказался отвезти двух силовиков в Терскол и был зарезан ножом. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных.

Обвинительный приговор сегодня вынес Северо-Кавказский военный суд по делу об убийстве Хусея Макитова, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Павел Стерлягов приговорен к 9 годам колонии строго режима. При этом, суд не лишил Стерлягова воинских званий.

Стерлягов встретил приговор спокойно, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Убийство жителя поселка Эльбрус Хусея Макитова вызвало протест местных жителей. На митинге 12 апреля 2018 года активисты решили обратиться в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование дела. Представители руководства республики рассказали им, что следствие по делу находится на контроле администраций президента России и главы Кабардино-Балкарии.

"Павел Стерлягов признан виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - цитирует сегодня представителя потерпевшей стороны Викторию Шевелеву правозащитная организация «Зона права» в своем сообщении, поступившем на почту «Кавказского узла».

Напомним, что  7 июня присяжные признали бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова виновным в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, при этом посчитав, что у силовика не было умысла совершить убийство и хулиганских побуждений. Вердикт присяжных стал следствием давления, заявила представитель потерпевших Виктория Шевелева и анонсировала обжалование вердикта.

Примечание:

"Стерлягов рассказал подробности конфликта с Макитовым", "Свидетели сочли вызывающим поведение Стерлягова в день убийства Хусея Макитова", "Пользователи соцсетей потребовали сурового наказания за убийство Макитова".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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