Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю

15 июня 2019, 12:39

Азербайджанские солдаты с 9 по 15 июня обстреливали позиции Армии обороны из стрелкового оружия и гранатометов, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", со 2 по 8 июня Нагорный Карабах зафиксировал 250 случаев нарушения перемирия в зоне конфликта.

За минувшие семь дней азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня 140 раз, совершив более тысячи выстрелов, утверждает министерство обороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, по позициям Армии обороны были выпущены пять снарядов из гранатомета.

"Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательных действий противника прибегли к адекватным мерам", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

По подсчетам "Кавказского узла", за тот же период Минобороны Азербайджана насчитало 115 случаев обстрела своих позиций как с территории, находящейся под контролем властей Нагорного Карабаха, так и со стороны Армении. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, утверждает ведомство. Сегодняшнее заявление Минобороны Нагорного Карабаха ведомство азербайджанская сторона по состоянию на 12:30 мск не прокомментировала.

С 9 по 15 июня в зоне конфликта, по данным обеих сторон, во время обстрелов погибли два солдата - 9 июня азербайджанский военнослужащий Эльшан Халилов, а 13 июня военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Артем Хачатрян. Кроме того, 13 июня Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле во время плановых учений на приграничной с Нагорным Карабахом территории. В свою очередь, военное ведомство непризнанной республики заявило о нарушении зоны полетов авиацией Азербайджана.