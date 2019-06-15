Азербайджанские военные на позициях. Июнь 2019 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/s-podrazdeleniyami-vojsk-himicheskoj-zashity-provedeny-taktiko-specialnye-ucheniya-video-27274.html

15 июня 2019, 08:46

Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии 20 раз за минувшие сутки подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", к утрй 14 июня Азербайджан насчитал 19 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 14 июня по сегодняшнее утро позиции армии этой страны были обстреляны 20 раз как из стрелкового оружия, так и из крупнокалиберных пулеметов. Ведомство возложило вину за обстрелы на Вооруженные силы Армении, хотя из опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана сообщения следует, что огонь велся не только со стороны Армении, но и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.45 мск не отреагировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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