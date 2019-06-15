Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

15 июня 2019, 08:46

Позиции азербайджанской армии 20 раз за минувшие сутки подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", к утрй 14 июня Азербайджан насчитал 19 случаев нарушения режима прекращения огня за сутки.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 14 июня по сегодняшнее утро позиции армии этой страны были обстреляны 20 раз как из стрелкового оружия, так и из крупнокалиберных пулеметов. Ведомство возложило вину за обстрелы на Вооруженные силы Армении, хотя из опубликованного на сайте Минобороны Азербайджана сообщения следует, что огонь велся не только со стороны Армении, но и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.45 мск не отреагировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".