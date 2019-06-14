14 июня 2019, 08:43

Азербайджан сообщил о 19 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня утром Азербайджан сообщил о 15 обстрелах. В тот же день оборонное ведомство заявило о ракетной атаке с территории Нагорного Карабаха. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий Армии обороны Артем Хачатрян.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил об обстрелах из минометов в приграничном районе", "МИД Азербайджана заявил о подрыве переговоров по Карабаху после гибели военного", "Нагорный Карабах потребовал международного контроля границы с Азербайджаном".

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