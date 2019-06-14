Мария Ласицкене. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

14 июня 2019, 10:35

Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене выиграла этап международных соревнований по прыжкам в высоту, показав лучший результат сезона, сообщил сегодня тренер спортсменки.

Как писал "Кавказский узел", в марте Мария Ласицкене завершила зимний сезон победой на чемпионате Европы в Шотландии с результатом 2,01 метра.

10 августа 2018 года Мария Ласицкене стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, показав результат 2,0 метра. 30 августа 2018 года она победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на финальном этапе "Бриллиантовой лиги". Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра. 

На международном турнире в Осло Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги". Для победы легкоатлетка покорила высоту 1,98 метра и уже в статусе чемпионки взяла высоту 2,01 метра, приводят сегодня слова ее личного тренера Геннадия Габриляна РИА «Кабардино-Балкария». Результат Ласицкене стал лучшим в мировом сезоне.

Этап соревнований "Бриллиантовой лиги" прошел вчера, 13 июня. Второе место заняла Эрика Кинси из Швеции, покорившая высоту 1,96 метра, третьей стала болгарка Мирела Демирева  - 1,94 метра, проинформировали 13 июня РИА «Новости».

"Должна признаться, это было проще, чем я думала. Конечно, нелегко прыгать в одной зоне с прыгунами с шестом, но я справилась, не спрашивайте меня о технических нюансах, тренеру тут виднее. Я вернула себе лучший результат сезона в мире", - цитирует сегодня Ласицкене ТАСС.

Напомним, что в марте 2018 года Ласицкене (Кучина) попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News.

Примечание:

"Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами России", "Кучина победила на всероссийском турнире по легкой атлетике в Москве", "Апелляции Исинбаевой и Шубенкова поступили в федеральный суд Швейцарии".

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