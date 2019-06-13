Михаил Коробкин. Фото: Пресс-служба МВД по РИ https://06.xn--b1aew.xn--p1ai/gu_mvd/rukovodstvo/item/241595/

13 июня 2019, 13:26

Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии

Пост ушедшего в отставку после массовых протестов в Магасе главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы занял замминистра внутренних дел по Ставропольскому краю Михаил Коробкин, сообщили 12 июня в ведомстве.

"Кавказский узел" писал, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава, как сообщили источники в силовых структурах, после мартовского митинга в Магасе попросил об отпуске с последующей отставкой. Исполняющим обязанности главы министерства был назначен Юрий Муравьев. 1 мая президент подписал указ об отстранении от должности главы МВД республики Дмитрия Кавы.

Отставка министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы.

Генерал-майор полиции Михаил Коробкин был назначен на должность руководителя ингушского управления МВД указом президента России от 6 июня, говорилось в сообщении пресс-службы ведомства 12 июня.  С октября 2017 года Коробкин занимал должность замначальника управления МВД по Ставропольскому краю – начальника полиции.

На сайте ставропольского управления МВД на 13.10 мск сегодня среди заместителей главы ведомства Михаил Коробкин не значится.

26 марта жители Ингушетии, требующие отставки главы республики, отказались разойтись после санкционированного митинга в Магасе. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. 29 марта юрист и бывший пресс-секретарь Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов сообщил, что расформирован батальон патрульно-постовой службы, который, по его данным, отказался разгонять протестующих.

2 апреля начались массовые задержания участников мартовского митинга в Магасе. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях отслеживается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе".

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