Ингушские активисты сочли несправедливой отставку главы МВД

02 апреля 2019, 02:52

Отставка министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы.

Как писал "Кавказский узел", глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе попросил об отпуске с последующей отставкой, сообщили 1 апреля источники в силовых структурах. Исполняющим обязанности главы министерства назначен Юрий Муравьев.

26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. 29 марта юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов заявил, что расформирован батальон патрульно-постовой службы, который, по его данным, 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе. 30 марта МВД Ингушетии на своем официальном сайте подтвердило расформирование отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по административной границе.

Дмитрий Кава возглавлял МВД Ингушетии с мая 2017 года. Соорганизатор митинга в Магасе, член Совета тейпов Ингушетии Ахмед Барахоев охарактеризовал его как «доблестного офицера и честного человека, готового бороться за правду».

«Дмитрий Кава – не ингуш, но на нашей земле он свой человек. Он следовал кодексу чести Кавказа, был справедливым к народу. К сожалению, его, как отказавшегося исполнять приказы против ингушей, сделали крайним. Только неделю назад его наградили, и вот уволили, за честность и искренность, это очень обидно. Ингушский народ будет помнить Каву как родного сына», - сказал Барахоев корреспонденту «Кавказского узла».

Кава не решился разогнать активистов в Магасе 26 марта и именно это стало причиной его отставки: глава ингушского МВД не был «цепным псом», слепо исполняющим любые указания ингушского руководства, а власти хотят видеть на этом посту менее самостоятельного человека, уверен Барахоев.

«Он не хотел применять силу, помогал нам находиться в правовом поле, - советовал, как не выходить за рамки закона, как действовать, чего себе позволять нельзя. Мы говорили, что нельзя допустить кровопролития, бойцы [в оцеплении митинга] нас понимали. К сожалению, стычка все же случилась. От своего имени, как лидер протестного движения, приношу извинение пострадавшим ребятам и их родителям. Мы не на войну вышли», - заявил член Совета тейпов Ингушетии.

Дать характеристику Юрию Муравьеву Ахмед Барахоев затруднился - по словам активиста, об этом человеке он «ничего не знает». Он выразил надежду, что смена руководства МВД не приведет к ужесточению репрессий против оппозиционеров. «Не знаю, какие указания ему (Муравьеву) дает Евкуров, но Ингушетия напичкана бойцами Росгвардии. Они стоят на всех улицах, у домов, где проживают лидеры протестного движения. Очевидно, таким образом оказывается давление, психологически давят и допросы», - сказал Барахоев.

Глава ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов согласен с предположением, что отставка Дмитрия Кавы стала наказанием за его гуманность по отношению к митингующим. В то же время активисты считают руководителем разгона активистов утром 27 марта одного из непосредственных подчиненных Кавы.

«И [этот силовик] продолжает работать. Кава не пошел на поводу и не проявил лишней жестокости по отношению к митингующим. И уходить должен не Кава, а Евкуров, который довел республику до тяжелого кризиса», - заявил «Кавказскому узлу» Муцольгов.

Он не исключил, что со сменой руководства МВД в республике начнутся репрессии в отношении лидеров протеста. «Евкуров говорил, что «как минимум административного преследования и как максимум, уголовного». Он просит, чтобы с участниками народного протеста поступили как можно жестче. Он вошел в историю, как человек, судившийся с собственным народом, и подтверждает свою антинародную политику давлением на демонстрантов», - сказал активист.

"НТРК «Ингушетия» опубликовала видео, на котором глава республики Евкуров дает указание секретарю Совета безопасности Ахмеду Дзейтову начать преследование лидеров и участников народного протеста. На видео запечатлено, как он требует, как минимум административного преследования и как максимум, уголовного. Я бы расценил это видео, как один из ярчайших примеров цинизма", - написал руководитель ингушской правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле" 31 марта.

Юрий Муравьев был заместителем Дмитрия Кавы, но чем он занимался на этом посту, ингушские активисты не знают, отметил Руслан Муцольгов.

Дмитрий Кава – состоявшийся профессионал, знающий цену своей работе, заявил сопредседатель движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов корреспонденту «Кавказского узла».

«Приказ о разгоне митинга давал не он, для этого использовалось спецподразделение Росгвардии, натасканное на разгоны большого числа людей. Однако прорыв сорвался, фиаско надо на кого-то списать, и козлом отпущения сделали Каву, уволив из органов», - считает Султыгов.

Кава даже не мог отдать приказ о разгоне, так как этим занимались бойцы другого ведомства – Росгвардии, отметил активист. По словам Султыгова, о новом главе МВД местные жители отзываются положительно, хотя ему лично о деятельности Муравьева ничего не известно.

«Говорят о нем как о грамотном специалисте, адекватном руководителе. Как он себя проявит, посмотрим. Но уже сейчас на каждом углу стоят не только бойцы Росгварии, но и многочисленные сотрудники МВД. Зачем это нужно, кроме как давления на активистов?» - заключил сопредседатель "Мехк Кхел".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в Ингушетии начались осенью 2018 года из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".