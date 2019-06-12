Жители Нальчика отметили День России на фоне ностальгии по СССР

12 июня 2019, 20:40

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Нальчика отметили день России без понимания смысла этого праздника, выразив сожаление в связи с распадом Советского Союза. Распад СССР обострил социальные проблемы, которые до сих пор не решены, а текущая политическая ситуация вызывает беспокойство, заявили местные активисты.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

Мероприятия, посвященные Дню России, начались сегодня в Нальчике в 10.00 мск. На площади 400-летия присоединения Кабарды к России собрались студенты колледжей и Кабардино-Балкарского госуниверситета, представители национально-культурных центров Кабардино-Балкарии, руководство республики и сотрудники мэрии Нальчика. С флагами России и Кабардино-Балкарии они прошли шествием по улице Ногмова к Государственному концертному залу, перед которым состоялся праздничный концерт, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

День России - новый праздник, но народ его уже принял, считает участник шествия, бывший депутат Госдумы Заурби Нахушев. «Я считаю, что этот праздник надо отмечать более широко, привлекать к нему больше людей», - сказал он.

Вместе с тем Нахушев выразил сожаление из-за распада Советского Союза, произошедшего после принятия декларации о независимости России. «Это была красивая страна, мощная страна. Я думаю, рано или поздно, но мы вновь объединимся», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель азербайджанского национального центра в Кабардино-Балкарии Али Дадашев видит смысл праздника в единении народов России. Дадашев также сожалеет о распаде СССР. «Отец у нас Азербайджан, мать – Россия. Когда мать с отцом расходятся, кому это приятно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодые люди, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», смысл праздника понимают своеобразно. Певец казачьего хора Нальчика Алексей считает, что сегодняшний праздник берет начало еще в Российской империи. «При советской власти он был отменен Лениным, сейчас он восстановлен, чему я лично очень рад», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка педагогического колледжа Алина видит смыслом праздника «возрождение СССР», еще один студент колледжа видит идею Дня России в том, чтобы «люди соблюдали правила и законы». Студент гуманитарно-технического колледжа назвал праздник «Днем Родины». «В России проживает более ста национальностей. День России – это праздник единства», - сказал он.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Был установлен властями в 2005 году и приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Вместе с назначением этого праздника был отменен выходной день 7 ноября, приходившийся на годовщину Октябрьской революции.

Библиотекарь из Прохладного считает, что «распад СССР произошел, чтобы представилась возможность переоценить преимущества жизни в таком большом и сильном государстве». «Я думаю, наступит момент, когда мы начнем вновь объединяться», - сказал он.

Пожилой житель Нальчика заявил о неприятии Дня России, также выразив ностальгию по СССР. «У нас был народный праздник – 7 ноября, который нынешняя власть отменила, не согласовав это с населением страны. То же самое и с праздником 1 мая. До конца отменить не смогли, но превратили в подобие праздника, сами в нем не участвуют. Навязанный стране так называемый День России – это праздник жирующих олигархов новой, но не народной России», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Общественные деятели напомнили о политических вызовах

Активисты, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", также раскритиковали праздник. Глава Ассоциации жертв политических репрессий Марс Шахмурзов убежден, что отмечать подобные государственные праздники можно лишь после того, как созданы условия для благополучной жизни граждан страны.

«Между тем, репрессированные и их потомки до сих пор не получили то, что должны были получить от государства. Им не вернули конфискованное в пользу колхозов имущество, перед ними не извинились», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Шахмурзов привел в пример репрессированную жительницу Кабардино-Балкарии Амиду Тенгизову: у нее до сих пор нет жилья, а в доме, который конфисковали у ее деда, располагается начальная школа селения Баксаненок.

Активист Анатолий Тхагапсоев связывает 12 июня с началом президентства Бориса Ельцина и последовавшим вскоре распадом СССР. Смена общественного строя обострила различные социальные проблемы, в Кабардино-Балкарии одной из них стал до сих пор не разрешенный земельный вопрос, отметил он.

«Многие регионы решили эту проблему справедливо и раздали людям земельные паи, это было предусмотрено федеральными законами. У нас не так. Были приняты законы, которые отлучили сельских жителей от земли и она сосредоточилась в руках чиновников. Конституционный суд несколько раз рассматривал этот вопрос, но воз и ныне там», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Черкесский активист Беслан Хагажей считает, что День России для Кабардино-Балкарии не играет «ни объединяющей, ни разъединяющей» роли. "Многие даже не знают, что это за праздник. Знают только, что выходной", - констатировал он. К вопросам национальной культуры и национальных языков этот праздник не привлекает никакого внимания, добавил он корреспонденту "Кавказского узла".

Балкарская активистка Айшат Султанова заявила, что праздничному настроению мешает тревога за будущее. «Я вижу, как раскачивают ситуацию то тут, то там: то Ингушетия, то Дагестан, то у нас в Кенделене. За всем этим стоят чьи-то личные корыстные интересы. Наши предки жили в ладу, и нам надо помнить об ответственности и не давать хода провокаторам», - заявила Султанова корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава Республики Кабардино-Балкария Юрий Коков был отправлен в отставку. Политологи сочли увольнение Кокова следствием беспорядков.