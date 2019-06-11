Жители Кизляра вышли на сход против чеченских указателей

11 июня 2019, 19:55

Жители Дагестана собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра. Они требуют демонтировать указатели, полицейские призывают протестующих разойтись.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео, на котором молодые люди снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направлено большое количество камуфлированной техники. Дагестан не будет уступать свои территории в одностороннем порядке, заявил сегодня Владимир Васильев.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", - возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", - ответил житель Дагестана.

На окраину Кизляра, где вечером 10 июня жители демонтировали указатель Чечни, сегодня приехали представители правительства Дагестана, в том числе глава МВД республики Абдурашид Магомедов, а также представители чеченской стороны. После переговоров было принято решение восстановить дорожный указатель на том же месте, откуда его днем ранее демонтировали, рассказал местный житель Александр корреспонденту "Кавказского узла".

На месте демонтированного указателя собрались жители Кизлярского района, которые не согласны с установкой чеченских знаков. Здесь дежурят усиленный наряд полиции и бойцы Росгвардии, на месте также находятся два "Урала" с военными. Силовики предложили участникам народного схода разойтись, однако местные жители расходиться отказались.

Один из демонтированных дорожных знаков сегодня был установлен на прежнее место.Сотрудники правоохранительных органов выстроились живой цепью вокруг указателей, движение автомобилей по трассе затруднено, сообщил другой житель Кизляра корреспонденту "Кавказского узла".

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Спросите у Расула", видно, что возле знака собрались не менее сотни человек. Молодые люди громко спорят с силовиками, которые охраняют знак. "Дагестанская полиция требует от людей расходиться. Недопонимание между дагестанским ОМОНом и местными ребятами", - написал блогер.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".