Открылись избирательные участки в Южной Осетии

09 июня 2019, 08:01

В республике началось голосование на выборах, которые впервые за 15 лет проходят по мажоритарной системе.

Как писал "Кавказский узел", на 17 мест в парламенте Южной Осетии претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 - выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

Бывший депутат законодательного органа Роланд Келехсаев, который является самовыдвиженцем на этих выборах, отметил, что ранее выборы по смешанной системе уже проходили в Южной Осетии, и эта практика была эффективной. Кроме того, он считает, что, поскольку это первые такие выборы за длительное время, и в парламент выдвинулись и самовыдвиженцы, "заинтересованность народа возросла и его активность тоже".

Напомним, что ранее второй президент президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил о поддержке Народной партии и Коммунистической партии на парламентских выборах, однако позднее отказался агитировать за Компартию. "Я поддерживаю только Народную партию, ни за кого больше я не агитирую", - заявил Кокойты. По его словам, он также хотел бы видеть в парламенте Компартию, "но иногда у лидеров партии с совестью не все в порядке".

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Эдуарда Кокойты.