Малый бизнес в Абхазии проигнорировал чемпионат Европы по футболу ConIFA

07 июня 2019, 05:53

Жители Абхазии следят за Чемпионатом Европы по футболу ConIFA-2019 в Интернете. Бары и кафе не ведут трансляций, символики чемпионата на сувенирных точках корреспонденту "Кавказского узла" обнаружить не удалось. При этом победа в группе порадовала болельщиков, но проигрыш в полуфинале их огорчил.

Как сообщал "Кавказский узел", сборная Абхазии по футболу стала победителем в своей группе на проходящем в Степанакерте Чемпионате Европы ConIFA. Однако в полуфинале она проиграла сборной Западной Армении. Все матчи в Нагорном Карабахе прошли при переполненных трибунах, а церемонию открытия турнира посетили около 10 тысяч зрителей.

Бары и кафе в Абхазии проигнорировали футбольный чемпионат. "Как правило, смотреть игры некогда. Слежу за итогами игры на местных новостных порталах. Искренне радуюсь победам наших ребят. Но расстроился из-за проигрыша нашей сборной", - говорит Даниил.

"Вчера наткнулся на трансляцию в интернете, но матч уже подходил к концу... Конечно, мало рекламы, негде посмотреть игры, я имею в виду бары, кафе", - сказал Артур.

"На днях хотели посмотреть матч с участием нашей сборной. Искали кафе, но нигде не было трансляций. Сели с приятелем в одну из забегаловок, подключились к вай-фаю, взяли пиво и смотрели трансляцию через телефон", - рассказал Андрей.

"В прошлом году было лучше. В "Гуарап-холле" каждый день работала фан-зона, там собирались болельщики, ведущие. Сначала все смотрели футбол, а потом обсуждали игру", - добавил его приятель Беслан.

"Никогда не слышал о таком чемпионате. В кафе тоже нет какой-то рекламы. Только от вас сейчас услышал. Мне кажется это интересно с точки зрения некоей политической обособленности. Непризнанные страны не отчаиваются и устраивают свои чемпионаты мира или Европы. Это здорово", - говорит турист Павел из Новосибирска.

"Кавказский узел" сообщал, что с 28 мая по 5 июня 2016 года в Абхазии проходил Чемпионат мира по футболу под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). В финальном матче национальная команда Абхазии победила команду Пенджаба со счетом 6:5. После победы сборной в чемпионате власти Абхазии объявили следующий день нерабочим.

"Когда чемпионат проходил в Абхазии, у нас все было забито под завязку. Сейчас это как-то не актуально, мы же следим за ситуацией. Люди в основном смотрят матчи в Интернете. Но сегодня мы решили сделать просмотр полуфинала. Народу было как обычно, где-то половина ресторана, но большая часть гостей сидели и просто общались", - рассказал администратор одного из ресторанов на набережной Сухума.