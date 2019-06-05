Подтопление чеченских сел поставило под сомнение качество берегоукрепительных работ

05 июня 2019, 13:17

Подтопление сел Катар-Юрт и Шаами-Юрт, разрушившее и повредившее пешеходные мосты, произошло несмотря на проведенные ранее берегоукрепительные работы, заявили местные жители. При бездействии властей жители имеют право обратиться в суд, отметила юрист.

"Кавказский узел" писал, что в результате наводнения 27 августа 2011 года в Шаами-Юрт было подтоплено 20 частных домов, снесены мосты, а также поврежден газопровод.

"Река вышла из берегов и разлилась на десятки метров вокруг. Один пешеходный мост был снесен, еще один поврежден, но ходить по нему можно, хотя и опасно. У нас затопило приусадебный участок и подтопило двор. У моих соседей такая же картина. Занесло мусор и ил, хорошо, что достаточно быстро вода отступила, иначе могло бы и дом затопить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Катар-Юрта Ваха.

Однако, по его словам, к 4 июня ситуация стабилизировалась. "Пешеходные переходы восстановили, проблем с передвижением нет. На участке, где была снесена часть берега, с прошлой среды, 29 мая, шла работа по подсыпке и укреплению линии. 4 июня, правда, людей и техники не было. Видимо, по случаю Ураза-Байрама перерыв", - рассказал Ваха.

Праздник Ураза-байрам завершает месяц поста Рамадана. В этом году он отмечается 4-6 июня. По случаю праздника в Чечне эти три дня объявлены выходными. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

"Шалажа вышла из берегов после ливней, течение было очень сильное, сносило небольшие деревья и кустарник. Берега сильно размыло, те дома, что близко к берегу стоят, – подтопило. В Катар-Юрт такая же ситуация. Хорошо, что никто не погиб и не пострадал. У меня двор затопило, вода прямо у входа стояла, еще бы чуть-чуть, и все. Обошлось в этот раз", - отметил житель Шаами-Юрта, представившийся Хасаном.

Жители Шаами-Юрта и Катар-Юрта также подчеркнули, что уже не первый год сталкиваются с подтоплениями дворов из-за выхода реки из берегов. "У нас два года назад, в июне 2017 года, тоже после ливней река вышла из берегов и потоки воды прямо по центральной улице текли. Тогда тоже говорили, что будут решать проблему, берега укрепят, русло поменяют и все такое. Что-то действительно было сделано, но сейчас ситуация почти повторилась. Надо по всему опасному участку берега укреплять, а не выборочно. Если бы тогда все нормально сделали, не было бы нынешних проблем", - выразил свое недовольство житель Катар-Юрта Хамзат.

"В 2011 году было большое наводнение. Тогда сразу три пешеходных и один автомобильный мост у нас вода снесла, газопровод был поврежден, и 20 дворов затопило. Прошло 8 лет, ситуация повторилась, пусть и не в таких серьезных масштабах. Это говорит о том, что необходимых мер для недопущения подобного принято не было. Любое ЧП лучше предотвратить заранее, чтобы потом не тратишь огромные средства на устранение последствий", - высказал свое мнение житель Шаами-Юрта Ислам.

В 2014 году МЧС Чечни рапортовало о проведении берегоукрепительных работ для пропуска паводковых вод, в том числе и в Ачхой-Мартановском районе. При этом в 2016 году район попал в число 11 муниципалитетов, в которых был объявлен чрезвычайный режим из-за продолжительных ливней, частично парализовавших транспортное сообщение в республике.

Еще одной серьезной проблемой, требующей решения, жители села называют вопрос отвода грунтовых вод. "У меня грунтовые воды фундамент подмывают, у нескольких соседей то же самое. Это уже несколько лет идет, - рассказал местный житель, назвавшийся Бесланом. Обращались в администрацию тогда, был прорыт отводной канал, но это результата не дало. Сырость портит фундамент, и даже мебель в доме. Надо бы русло реки поменять, или береговую линию отвести подальше от домов, может тогда ситуация бы наладилась", - пояснил он.

По словам представителя администрации муниципалитета, в зоне подтопления оказалось 18 домовладений. "По состоянию на 4 июня ситуация в Катар-Юрте и Шаами-Юрте нормализовалась. В селах, как и по всей республике, жители празднуют Ураза-Байрам. Поврежденные переправы восстановлены, люди не имеют проблем с передвижением, подтопленные дворы очищены. Берегоукрепительные работы в Катар-Юрте, начатые 29 мая, планируется завершить в ближайшие дни", - сообщил представитель районных властей.

Он отметил, что "обстановка действительно была достаточно сложная и из-за выхода реки из берегов существовала реальная угроза масштабного подтопления частных подворий".

Юрист: жители могут подать в суд на бездействие властей



Если жители понимают, что орган местной власти бездействует и не ведет работы для решения их проблем, то они могут обратиться в местный орган самоуправления для получения разъяснений о причинах бездействия, рассказала юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

"В каждом органе местной власти есть комитет по чрезвычайным ситуациям. В случае если этот орган и комитет бездействуют, то жителям надо обратиться, запросить причины бездействия и после получения объяснений можно идти в суд для обжалования бездействия властей и получения компенсаций за это", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам юриста, жители на практике еще ни разу не получали компенсацию за бездействие властей.

Согласно новому приказу МЧС России, необходимую документацию для предоставления компенсаций от стихийных бедствий собирают не жители, а специальный комитет, отметила она. "21 марта 2019 года был утверждён новый приказ МЧС, который регулирует процесс подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных средств. Действующий в каждом органе местной власти комитет по чрезвычайным ситуациям собирает все необходимые документы. Жителям, по идее, ничего делать не надо, поскольку комитет автоматически подготавливает документы, акт обследования, договоры на проведение восстановительные работ и так далее. Потом комитет направляет данные в региональный МЧС, который рассматривает полученные документы", - пояснила Агальцова.

Если местный бюджет не может покрыть расходы, то региональные спасатели обращаются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. "Согласно новому приказу, если это авария регионального масштаба, то у МЧС каждого региона есть свой бюджет на прекращение негативных последствий. Деньги выделяются в соответствии с местными законами. А если у самого региона нет на это средств, то у него есть возможность запрашивать средства из федерального бюджета. Собранные документы утверждаются высшим исполнительным органом субъекта и передаются в МЧС России. А это ведомство делает запрос в правительство России для получения средств на необходимые нужды", - рассказала Марина Агальцова.