Глава следственного отделения в Астраханской области обвинен во взяточничестве

01 июня 2019, 07:29

Передано в суд дело бывшего замначальника отдела МВД в Наримановском районе, обвиненного в получении 400 тысяч рублей за обещание переквалифицировать уголовное дело.

По данным следствия, в производстве следственного отдела, которым руководил обвиняемый, находилось уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Астрахани. Высокопоставленный сотрудник полиции через адвоката предложил матери обвиняемого переквалифицировать дело по менее тяжкой статье, за свои услуги он потребовал 400 тысяч рублей, утверждают следователи. 19 февраля начальника следственного отдела задержали при передаче этой взятки, информировала пресс-служба Следственного управления.

Заместитель начальника ОМВД России по Наримановскому району обвинен в получении взятки в крупном размере, адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Дело передано в суд, говорится на сайте Следственного управления СКР по Астраханской области. Начальнику следственного отдела грозит до 12, а адвокату - до 10 лет заключения.

Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2018 года начальник следственного отдела городского управления МВД в Астрахани Юрий Янченко был признан виновным в получении взятки в полмиллиона рублей, его заместитель Андрей Шевчук - в посредничестве. Янченко осужден на семь, а Шевчук - на пять лет исправительной колонии строгого режима.