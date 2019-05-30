30 мая 2019, 12:40

Оштрафован умолчавший о подготовке теракта в Дагестане петербуржец

Житель Санкт-Петербурга оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что не сообщил силовикам о планах боевиков организовать теракт в Дагестане, заявила сегодня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Кавказский узел" информировал, что режим контртеррористической операции был введен в Дербенте и Дербентском районе 21 апреля. Здесь были убиты девять предполагаемых боевиков. Троих убили в перестрелке в Дербенте при проверке документов, еще шестерых - в заблокированном доме после отказа сложить оружие. Национальный антитеррористический комитет заявил, что двое боевиков, убитых 24 апреля 2018 года близ села Чинар, готовили теракт на майские праздники.

В ходе следствия было установлено, что в марте 2018 года мужчина, находившийся в квартире в Нейшлотском переулке, узнал о том, что четыре человека планируют отправиться в Дагестан для совершения терактов. Все они признавались в приверженности к радикальным идеям ислама, со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга сообщает сегодня издание "Петербургский дневник".

"Подсудимый вину признал, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - цитирует сообщение объединенной пресс-службы судов ТАСС.

По данным суда, знакомые подсудимого были убиты в ходе спецоперации в Дербенте 21 апреля 2018 года.

Комментариев от осужденного или его представителей пока не поступало.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

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