Война в Сирии. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

29 мая 2019, 14:51

Бельгия выдала обвиняемого в причастности к ИГ* дагестанца

Экстрадированный из Бельгии уроженец Дагестана Иммампаша Ахмадов обвиняется в том, что воевал на стороне "Исламского государства"*, сообщила сегодня Федеральная службой безопасности России.

По данным ведомства, Иммампаша Ахмадов находился в международном розыске.

"Являясь сторонником радикального ислама, И.Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где, вступив в состав запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", участвовал в боевых действиях против правительственных сил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ФСБ России.

В сообщении отмечается, что Ахмадов был задержан в Брюсселе в июне 2018 года. Власти Бельгии удовлетворили запрос о его выдаче и 28 мая Иммампаша Ахмадов экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО, подчеркнуло ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2016 года  в Брюсселе произошла серия терактов, в результате которых погиб 31 человек, около 300 получили ранения. Ответственность за теракты в бельгийской столице взяла на себя запрещенная судом в России террористическая организация "Исламское государство". В СМИ среди причастных к терактам назывался уроженец Дагестана Марат Юнусов, но подтверждена эта информация не была. 

Уроженцы Северного Кавказа стали ассоциироваться в массовом сознании с исламской радикализацией и терроризмом, поэтому в Европе их огульно обвиняют в терроризме, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева. Подобная ситуация, по ее мнению, произошла после взрывов 22 марта 2016 года в Брюсселе.  На "Кавказском узле" доступна полная версия интервью с Сашей Кулаевой.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

Примечание:

"Жалоба на постановочное видео с присягой ИГ* стала уникальным случаем для Дагестана", "Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе", "Житель Дагестана задержан после возвращения из Сирии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 мая 2019, 16:49

29 мая 2019, 16:12

  • Застройщик в Таганроге осужден за хищение 24 миллионов

    Суд приговорил директора стройфирмы в Таганроге Андрея Макареню к шести годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве детсада и жилья для детей-сирот, заявили сегодня в суде. Этот приговор стал вторым для застройщика в связи с хищением бюджетных средств.

29 мая 2019, 16:01

29 мая 2019, 15:00

29 мая 2019, 13:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости