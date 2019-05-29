Бельгия выдала обвиняемого в причастности к ИГ* дагестанца

29 мая 2019, 14:51

Экстрадированный из Бельгии уроженец Дагестана Иммампаша Ахмадов обвиняется в том, что воевал на стороне "Исламского государства"*, сообщила сегодня Федеральная службой безопасности России.

По данным ведомства, Иммампаша Ахмадов находился в международном розыске.

"Являясь сторонником радикального ислама, И.Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где, вступив в состав запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", участвовал в боевых действиях против правительственных сил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ФСБ России.

В сообщении отмечается, что Ахмадов был задержан в Брюсселе в июне 2018 года. Власти Бельгии удовлетворили запрос о его выдаче и 28 мая Иммампаша Ахмадов экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО, подчеркнуло ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов, в результате которых погиб 31 человек, около 300 получили ранения. Ответственность за теракты в бельгийской столице взяла на себя запрещенная судом в России террористическая организация "Исламское государство". В СМИ среди причастных к терактам назывался уроженец Дагестана Марат Юнусов, но подтверждена эта информация не была.

Уроженцы Северного Кавказа стали ассоциироваться в массовом сознании с исламской радикализацией и терроризмом, поэтому в Европе их огульно обвиняют в терроризме, рассказала "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева. Подобная ситуация, по ее мнению, произошла после взрывов 22 марта 2016 года в Брюсселе. На "Кавказском узле" доступна полная версия интервью с Сашей Кулаевой.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.