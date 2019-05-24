Активисты добились сохранения памятника культуры в Ростове

24 мая 2019, 17:24

Стела, расположенная на Театральной площади в Ростове-на-Дону, сохранила статус памятника, сообщили власти региона. Активисты назвали это временной победой и намерены провести еще одну экспертизу.

Как писал Кавказский узел", ростовские активисты и местные жители выступили против исключения из реестра памятников расположенную на Театральной площади стелу, опасаясь застройки этой территории. Решение о статусе стелы еще не принято, сообщила 26 апреля зампред комитета по охране памятников Ирина Коробова.

После освобождения Ростова от немецкой оккупации в феврале 1943 года на Театральной площади состоялся общегородской митинг, на котором было принято решение установить здесь памятник воинам-освободителям. Тогда же на площади заложили камень с надписью, что на этом месте будет воздвигнут монумент. Мемориал "Освободителям Ростова" на Театральной площади был торжественно открыт 8 мая 1983 года, сообщал 1 февраля 2012 года "Городской репортер".

Мемориал "Освободителям Ростова" или стела на Театральной площади в Ростове-на-Дону сохранил статус выявленного объекта культурного наследия, со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области написали 23 мая «Аргументы и факты».

По данным ведомства, стела сохранила статус выявленного памятника несмотря на отрицательное заключение экспертизы, которое поступило в областной комитет 2 марта 2018 года. В выводах экспертов значилось, что включение стелы в единый госреестр объектов культурного наследия является необоснованным, так как памятнику меньше 40 лет. «Заключение экспертизы находится на рассмотрении в комитете. По результатам предварительного рассмотрения принято решение не изменять статус выявленного объекта культурного наследия. (Стеле) ничего не угрожает», - говорится в ответе комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, подписанном председателем ведомства Иваном Грунским. Копия ответа на обращение активистки ростовского штаба Общероссийского народного фронта Елены Хатламаджиян была размещена на ее личной странице в социальной сети Facebook (709 подписчиков) 23 мая около 10.50 мск без даты отправки письма. К 17.23 мск сегодня пост собрал 46 лайков и 37 комментариев.

В комментариях к этому посту сама Елена Хатламаджиян и другие активисты называют это временной победой и говорят о намерении провести еще одну экспертизу. «Но останется (стела выявленным объектом культурного наследия), думаю, недолго. Мы просто оттянули время. Месяца на два… Ищем эксперта... Экспертиза была сделана в Воронеже по заказу управления культуры (Ростова-на-Дону). Нужна другая, иначе стелу исключат», - написала Елена Хатламаджиян.

«Я бы пока вообще не расслаблялась. Формулировки в ответе: «по результатам предварительного рассмотрения» и «заключение находится на рассмотрении в комитете» - нам дают понять, что пока рассматривают», - ответила Юлия Морозова.

«Это просто успокоительная пилюля, чтобы шум поутих», - считает Мария Мазурок.

«Не расслабляться», - написала Elena Savenkova.