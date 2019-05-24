Учения военного спецназа на Кубани. Фото Пресс-служба ЮВО

24 мая 2019, 10:57

Учения военного спецназа прошли на Кубани

Более 1,5 тысячи военнослужащих спецподразделений приняли участие в учениях на полигонах Краснодарского края, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Десантирование более 1,5 тысячи солдат спецназа выполнялось в полном снаряжении с оружием из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ "Терминатор" днем и ночью. Всего военнослужащие совершили более 20 тысяч прыжков с парашютами как на специализированные площадки, так и на незнакомые полигоны в Краснодарском крае, говорится в сегодняшнем пресс-релизе Южного федерального округа, поступившем на почту "Кавказского узла".

После прыжка отряды спецназа совершили марш-броски к бронеавтомобилям "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", на которых проехали 400 км к полигонам. Ранее военнослужащие отработали навыки укладки парашютов, безопасного приземления и загрузки на борт вооружения и техники, отмечается в сообщении.

На сайте Минобороны России на 10.50 мск сегодня нет информации об учениях спецназа на Кубани.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что летчики эскадрильи штурмовиков в Краснодарском крае провели учебную атаку на колонну бронетехники условного противника, сообщили 17 мая в Минобороны России.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты объяснили учения на юге России давлением на Украину.

Примечание:

"Масштабные учения разведчиков начались на юге России", "Более 10 тысяч военных начали учения на Юге России и Южном Кавказе", "Более 3,5 тысячи военных приступили к масштабным учениям на Юге России".

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