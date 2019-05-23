Газпром. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

23 мая 2019, 19:34

Дагестанская дочка "Газпрома" выплатила 10,7 миллиона рублей штрафа за отключения газа

Компания "Газпром газораспределение Махачкала" отчиталась о выплате штрафов за отключения газа железнодорожникам, торговому дому и кафе, сообщила антимонопольная служба.

Как сообщал "Кавказский узел", УФАС за отключение газа объекту ОАО "РЖД", НПО "Модуль", торговому дому "Фея" и кафе "Халал" и "Три льва" УФАС наложило на газовиков штрафы на общую сумму 13,41 миллиона рублей. Арбитражный суд Дагестана, который в декабре 2018 года подтвердил правомерность всех штрафов, снизил их сумму до 10,667 млн рублей. 4 марта Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

"Предприятие оплатило все штрафы – соответствующие платежные поручения поступили в антимонопольный орган", - сообщило сегодня на своем сайте дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы.

Примечание:

"Зять Рауля Арашукова заподозрен в хищении газа", "Эдуард Дерев связал арест отца с участием в расследовании резонансных убийств", "Громкая отставка в Карачаево-Черкесии привлекла внимание к связям Арашуковых".

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