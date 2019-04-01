01 апреля 2019, 04:48

Рабочий погиб под завалами грунта в Тбилиси

Спасатели на стройке в центре Тбилиси извлекли из-под завалов грунта тело рабочего и продолжили поиски еще одного человека, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, вечером 31 марта на стройке во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами.

Спасатели извлекли из-под завалов тело 26-летнего мужчины и продолжили поиски второго рабочего, пишет со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии "Новости-Грузия".

Инцидент произошел в то время, когда на фундаменте бывшего здания лечебного комбината велись укрепительные работы, уточнил руководитель муниципальной инспекции мэрии Тбилиси Георгий Багратиони. По его данным, все строительные работы прекращены, техника выведена с территории.

МВД возбудило уголовное дело по статье 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью), сообщил "Sputnik-Грузия" 31 марта.

В марте 2018 года власти Грузии приняли закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Закон был принят на фоне протестов профсоюзов, которые заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта рабочий погиб в Западной Грузии. Мужчину ударило током во время строительства канатной дороги, врачи не смогли спасти его, сообщили в МВД.

Примечание:

"Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии", "Рабочий погиб на железной дороге в Грузии", "Рабочий травмирован на стройке в Тбилиси".

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