Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии

30 марта 2019, 18:53

Мужчину ударило током во время строительства канатной дороги в Западной Грузии, врачи не смогли спасти его, сообщили в МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в шахтерском городе Чиатура во время строительства канатной дороги.

Рабочего ударило током, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался. Информацию о гибели рабочего подтвердил исполняющий обязанности мэра Чиатура Гиви Модебадзе, сообщает сегодня информагентство "Новости-Грузия".

Полиция Грузии после гибели рабочего начала расследование дела по части 2 статьи 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), пишет сегодня со ссылкой на МВД "ИнтерпрессНьюс".

По данным министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, реконструкция канатных дорог в Чиатура, где проживают 15 тысяч человек, началась в 2017 году. Учитывая сложный горный рельеф в этой местности, канатная дорога является одним из основных средств передвижения, но линии и гондолы уже давно не соответствуют современным требованиям и стали опасными для пассажиров. В 2016 году канатная дорога прекратила свою работу, сообщил со ссылкой на ведомство "Sputnik-Грузия" 19 января 2017 года.