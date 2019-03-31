Бакинские политики сравнили мартовские события 1918 года и карабахский конфликт

31 марта 2019, 05:41

День геноцида в связи с событиями марта 1918 года отмечается сегодня в Азербайджане. В канун трагической даты по всей стране прошли выставки и конференции, а телеканалы и радиостанции сегодня исключили из своих программ развлекательные передачи. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политиков, события начала XX века перекликаются с карабахским конфликтом.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта в Азербайджане отмечается как День геноцида азербайджанцев в связи с событиями марта 1918 года. Согласно азербайджанской версии событий, в конце марта 1918 года вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" во главе со Степаном Шаумяном совершили при поддержке большевистского руководства Бакинского совета массовые убийства и погромы азербайджанцев. В 2018 году парламент Азербайджана призвал мировое сообщество дать оценку массовым убийствам.

В декабре 2009 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Мемориального комплекса геноцида в городе Губа, где в 2007 году были обнаружены массовые захоронения жертв событий 1918 года. В январе 2009 года в центре Баку в сквере "Сахил" в ходе реконструкции был демонтирован мемориал 26 бакинским комиссарам, останки которых были перезахоронены на городском кладбище. Демонтаж вызвал активные протесты у левых партий. На "Кавказском узле" размещен материал "Трагические события марта 1918 года в Азербайджане (День геноцида)".



В канун трагической даты 31 марта 1918 года в Азербайджане прошли научно-практические конференции, выставки, специальные уроки в школах и вузах и другие мероприятия, а в кинотеатрах состоялись показы фильмов об истории Азербайджана, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акции поминовения 31 марта запланированы на Аллее павших героев в Баку и районах страны. В последние годы наиболее массовая траурная церемония проводится в Мемориальном комплексе геноцида в Губе.

31 марта телеканалы и радиостанции Азербайджана исключили из своих программ развлекательные передачи. В сетку вещания телеканалов включены документальные и художественные фильмы на темы истории Азербайджана начала XX века, Великой Отечественной войны и карабахской конфликта.

Накануне 101-й годовщины трагических событий МИД Азербайджана выступил со специальным заявлением.

"Мартовский геноцид 1918 года – заранее спланированная и жестоко реализованная... политика, базирующаяся на основе этнической дискриминации и чистки против азербайджанцев", - говорится в заявлении ведомства.

МИД напоминается, что только в Баку и его окрестностях были убиты более 20 тысяч невинных людей. Однако, говорится также в заявлении, "геноцид, совершенный в отношении азербайджанцев, не ограничился Баку", ведь за короткий период времени были совершены погромы в Шамахы, Губе, Зангезуре, Карабахе, Нахичеване и Карсе.

"За первые пять месяцев в Губе зверски были убиты более 16 тысяч человек, уничтожены 167 деревень, из которых 35 деревень были стерты с лица земли", - сказано в заявлении.

МИД считает, что память о жертвах геноцида азербайджанцев в 1918 году "играет важную роль в информировании мировой общественности о резне и этнических чистках, с которыми азербайджанцы сталкивались в прошлом и сегодня".

Политики сравнили события 1918 года и конфликт в Нагорном Карабахе

События весны 1918 года перекликаются с сегодняшним днем, считает глава Народной партии Азербайджана, доктор философии по истории Панах Гусейн.

"В 1918 году армянские националисты стремились создать свою государственность на Южном Кавказе. В период нефтяного бума в Баку переселилось большое число армян, и партия "Дашнакцутюн" хотела использовать этот фактор. В свою очередь, большевики рассматривали дашнаков как союзников против нелояльного тюрко-мусульманского населения. Для обеих сил общим врагом были азербайджанцы и другие местные мусульмане, лишенные вооруженной защиты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он сравнил события 1918 года с конфликтом в Нагорном Карабахе.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".



31 марта является днем поминовения не только жертв весны 1918 года, но и всех жертв трагических событий в истории азербайджанского народа за последние два столетия, считает глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев.

"За два столетия азербайджанский народ пережил несколько волн депортаций, этнических чисток, преступлений, которые в международном праве квалифицируются как геноцид. К началу XIX века тюрки составляли большинство населения на всей территории современных Азербайджана и Армении. Однако после присоединения региона к России на территорию Иреванского и Карабахского ханств стало массово переселяться армянское население из Ирана, Турции и других регионов Ближнего Востока. Одновременно с этих земель постепенно стали выживать азербайджанцев с целью изменения этнического состава. В начале 1920-х годов началась новая волна переселения азербайджанцев из Армении. После второй мировой войны была осуществлена массовая депортация азербайджанцев из Армении в связи с ухудшением отношений СССР с Турцией. Сталин считал, что азербайджанцы могут оказаться нелояльными на случай войны с Турцией. И наконец, в 1988-1989 годах в связи с началом Карабахского конфликта из Армении были депортированы последние 250 тысяч азербайджанцев", - рассказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 31 марта – это день, который напоминает азербайджанцам о своей кровной памяти, о пережитых трагедиях.

Кроме того, по мнению Гаджиева, день 31 марта является и напоминанием о карабахском конфликте.

"События 1918 года не получили международной политико-правовой оценки. Но, к сожалению, международное сообщество, по сути, занимает созерцательную позицию и в отношении жертв карабахского конфликта. Из-за его неурегулированности сотни тысяч людей не могут вернуться в родные места. Международное право должно единообразно применяться, а не использоваться только в угоду крупных держав", - считает эксперт.

Бывший учитель истории, пенсионер Самедага Исрафилов считает важным сохранить память о жертвах событий 1918 года.

"В период СССР жертвы были преданы забвению. На месте их массового захоронения был создан парк, причем ему дали имя Сергея Кирова – одного из лидеров большевистской партии... По иронии судьбы этому парку вновь было суждено стать местом захоронения невинных людей – жертв ввода в Баку советских войск в январе 1990 года... Превращение парка в Аллею шехидов стало восстановлением справедливости и по отношению к жертвам (событий) 1918 года", - сказал педагог.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в материале "Черный январь" в Баку (1990)" на "Кавказском узле". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов (Аллея павших героев) в бакинском Нагорном парке.

Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова обратилась в канун Дня геноцида к генеральному секретарю ООН, в Совбез ООН, к верховному комиссару по правам человека ООН, в Совет по правам человека ООН, в Европейскую комиссию, в Совет Европы, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран в Баку с призывом дать политическую и правовую оценку событиям марта 1918 года.

При этом она, ссылаясь на документы ООН, отметила, что мартовские события 1918 года подпадают под критерии преступлений геноцида.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96(1) от 11 декабря 1946 года отмается, что геноцид является одним из самых тяжких преступлений против человечности. При этом признаки преступления геноцида были определены Конвенцией "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260(III) от 9 декабря 1948 года. В конвенции определено, что актом геноцида являются преступные действия, совершённые преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей.

"По отношению к азербайджанцам были совершены каждое из действий, указанных в этом документе, поэтому эти события должны быть оценены с правовой точки зрения, как геноцид", - подчеркивает Сулейманова.