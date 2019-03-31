31 марта 2019, 00:36
Пожар на фабрике в Нальчике локализован
Пожарным удалось остановить распространение огня на кондитерской фабрике в столице Кабардино-Балкарии на площади 2500 метров, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", пожар произошел 30 марта в здании кондитерской фабрики на улице Северная в Нальчике. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек, с ожогами он был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.
К 19.23 мск 30 марта пожар был локализован на площади 2500 метров. На месте работают 83 человек и 20 единиц техники, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
Открытое горение на кондитерской фабрике было ликвидировано в 21.05 мск, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".
"Власти анонсировали тотальные проверки рынков в Нальчике", "Торговцы Козьего рынка вышли на митинг после известия о новом собственнике", "Состояние дорог в Нальчике спровоцировало жалобы в сети".
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