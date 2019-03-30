30 марта 2019, 19:56

Один человек пострадал при пожаре в Нальчике

Мужчина, получивший ожоги при пожаре на кондитерской фабрике в Нальчике, доставлен в больницу. Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, уточнило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня в здании кондитерской фабрики на улице Северная в Нальчике. Его площадь к 17.55 мск, по данным МЧС, составляла 2000 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина 1958 года рождения. С ожогами конечностей он доставлен в Республиканскую клиническую больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 18.49 (мск), площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении ведомства. 

Огонь тушат 49 человек, задействованы 13 единиц техники, уточнило МЧС.

Примечание:

"Власти анонсировали тотальные проверки рынков в Нальчике", "Торговцы Козьего рынка вышли на митинг после известия о новом собственнике", "Состояние дорог в Нальчике спровоцировало жалобы в сети". 

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