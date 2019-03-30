Один человек пострадал при пожаре в Нальчике

30 марта 2019, 19:56

Мужчина, получивший ожоги при пожаре на кондитерской фабрике в Нальчике, доставлен в больницу. Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, уточнило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня в здании кондитерской фабрики на улице Северная в Нальчике. Его площадь к 17.55 мск, по данным МЧС, составляла 2000 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина 1958 года рождения. С ожогами конечностей он доставлен в Республиканскую клиническую больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 18.49 (мск), площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении ведомства.

Огонь тушат 49 человек, задействованы 13 единиц техники, уточнило МЧС.