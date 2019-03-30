30 марта 2019, 19:56
Один человек пострадал при пожаре в Нальчике
Мужчина, получивший ожоги при пожаре на кондитерской фабрике в Нальчике, доставлен в больницу. Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, уточнило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня в здании кондитерской фабрики на улице Северная в Нальчике. Его площадь к 17.55 мск, по данным МЧС, составляла 2000 квадратных метров.
В результате пожара пострадал мужчина 1958 года рождения. С ожогами конечностей он доставлен в Республиканскую клиническую больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 18.49 (мск), площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении ведомства.
Огонь тушат 49 человек, задействованы 13 единиц техники, уточнило МЧС.
"Власти анонсировали тотальные проверки рынков в Нальчике", "Торговцы Козьего рынка вышли на митинг после известия о новом собственнике", "Состояние дорог в Нальчике спровоцировало жалобы в сети".
30 марта 2019, 20:30
-
Пикеты с критикой Путина вызвали недовольство пожилых волгоградцев
Два одиночных пикета с критикой Путина прошли сегодня в центре Волгограда. Пожилые прохожие агрессивно реагировали на плакаты, а молодые люди поддерживали пикетчиков, сообщили активисты Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук.
30 марта 2019, 19:11
-
"Ахмат" проиграл "Спартаку" в Грозном
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" в 21-м туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.
30 марта 2019, 19:08
-
1
Крупный пожар произошел на кондитерской фабрике в Нальчике
Здание кондитерской фабрики в столице Кабардино-Балкарии горит на площади 2000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
30 марта 2019, 18:53
-
Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии
Мужчину ударило током во время строительства канатной дороги в Западной Грузии, врачи не смогли спасти его, сообщили в МВД.
30 марта 2019, 18:15
-
Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане
Снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта. Расчистка дороги запланирована на 31 марта, сообщило МЧС.
-
30 марта 2019, 15:326
Отмена боя чемпиона из Кабардино-Балкарии разочаровала фанатов
-
30 марта 2019, 15:151
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
-
30 марта 2019, 07:50
Доклад Госдепа привел к спорам между властью и оппозицией в Грузии
-
30 марта 2019, 04:16
Политологи в Баку скептически оценили итоги встречи Алиева и Пашиняна
-
29 марта 2019, 17:0833
Адвокат Ахильгов заявил об увольнении 19 полицейских после митинга в Ингушетии
-
29 марта 2019, 16:131
Жители Дагестана сообщили о рейде силовиков у мечети в Кировауле
-
30 марта 2019, 19:11
"Ахмат" проиграл "Спартаку" в Грозном
-
30 марта 2019, 19:081
Крупный пожар произошел на кондитерской фабрике в Нальчике
-
30 марта 2019, 18:53
Рабочий погиб при строительстве канатки в Грузии
-
30 марта 2019, 18:15
Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане
-
30 марта 2019, 17:32
Правозащитник потребовал расследовать разгон акции протеста в Ереване
-
30 марта 2019, 17:11
Автогонщик погиб на соревнованиях в Геленджике
-
30 марта 2019, 16:35
Активист Байрам Мамедов задержан в Баку
-
30 марта 2019, 09:46
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
26 марта 2019, 13:22
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в феврале 2019 года по данным Кавказского Узла
-
12 февраля 2019, 23:35
За 2018 год число жертв конфликта в Кабардино-Балкарии выросло на 500%
-
29 марта 2019, 06:02
Политическая география Южного КавказаО том, почему мало известно о торговле и экономике северо-западного Кавказа в Средние Века 5
-
25 марта 2019, 19:29
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Миграции людей -миграции стереотипов?" Онлайн-дискуссия на КУ 28 марта. 2
-
24 марта 2019, 21:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии " «Профилактика экстремизма и терроризма на Северном Кавказе: в поисках идеальной модели» 7
-
29 марта 2019, 14:33Более 2 тысяч человек в Адлерском районе Сочи остались без света и воды
-
28 марта 2019, 17:19В Кабардино-Балкарии пройдет субботник по очистке русла Нальчика
-
26 марта 2019, 14:23Помогите спасти остатки уникального леса!
-
25 марта 2019, 21:49Прекратить чудовищную вырубку вековых сосен и дубов на Бытхе
-
25 марта 2019, 01:59КБР, КЧР и Адыгея на выставке в Санкт-Петербурге представят на конкурс лошадей Кабардинской породы
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
30 марта 2019, 20:30
Пикеты с критикой Путина вызвали недовольство пожилых волгоградцев
-
30 марта 2019, 19:11
"Ахмат" проиграл "Спартаку" в Грозном
-
27 марта 2019, 22:266
Тумсо Абдурахманов
-
27 марта 2019, 16:44
Вашадзе Григол
-
22 марта 2019, 14:001
Кочарян Роберт Седракович
-
27 марта 2019, 22:18
Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"
-
19 марта 2019, 00:58
Главное о деле Оюба Титиева