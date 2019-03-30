30 марта 2019, 19:08

Крупный пожар произошел на кондитерской фабрике в Нальчике

Здание кондитерской фабрики в столице Кабардино-Балкарии горит на площади 2000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре в здании фабрики на улице Северная поступила спасателям в 16.58 мск. К 17.55 мск площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. "Угрозы распространения пожара нет", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожар тушат 46 человек, задействованы 11 единиц техники. "Место происшествия оцеплено силами МВД КБР. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре на рынке "Дубки" в Нальчике 21 февраля. В результате пожара были уничтожены восемь торговых павильонов. Предприниматели понесли большие убытки, лишившись товара и имущества, рассказали "Кавказскому узлу" торговцы. Начальник республиканского управления МЧС предположил, что пожар произошел после замыкания электропроводки. Пользователи соцсетей высказали предположения о поджоге, вспомнив масштабный пожар на Центральном рынке Нальчика в апреле 2018 года.

Примечание:

"Власти анонсировали тотальные проверки рынков в Нальчике", "Торговцы Козьего рынка вышли на митинг после известия о новом собственнике", "Состояние дорог в Нальчике спровоцировало жалобы в сети". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 марта 2019, 19:11

30 марта 2019, 18:53

30 марта 2019, 18:15

30 марта 2019, 17:32

30 марта 2019, 17:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки