Крупный пожар произошел на кондитерской фабрике в Нальчике

30 марта 2019, 19:08

Здание кондитерской фабрики в столице Кабардино-Балкарии горит на площади 2000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре в здании фабрики на улице Северная поступила спасателям в 16.58 мск. К 17.55 мск площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. "Угрозы распространения пожара нет", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожар тушат 46 человек, задействованы 11 единиц техники. "Место происшествия оцеплено силами МВД КБР. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре на рынке "Дубки" в Нальчике 21 февраля. В результате пожара были уничтожены восемь торговых павильонов. Предприниматели понесли большие убытки, лишившись товара и имущества, рассказали "Кавказскому узлу" торговцы. Начальник республиканского управления МЧС предположил, что пожар произошел после замыкания электропроводки. Пользователи соцсетей высказали предположения о поджоге, вспомнив масштабный пожар на Центральном рынке Нальчика в апреле 2018 года.