Авария во время автогонки по трассе ралли-рейда в Геленджике. Скриншот с видео "В Геленджике на джип-триале погиб спортсмен" пользователя Black-White News в Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=fiR3vyN9FK8

30 марта 2019, 22:38

Следком начал проверку обстоятельств гибели автогонщика в Геленджике

На соревнованиях в Геленджике погиб не водитель спортивного внедорожника, а второй пилот, уточнили следователи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время автогонки по трассе ралли-рейда в Геленджике спортивный внедорожник на крутом подъеме перевернулся и опрокинулся в овраг. В оперативных службах и Минздраве сообщили, что в результате аварии погиб водитель экипажа, штурман с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию.

По данным следователей, в результате аварии погиб второй пилот внедорожника, 33-летний мужчина, находившийся на пассажирском сидении. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

"В ходе проведения соревнований по бездорожью в районе горы "Острой" автомобиль повышенной проходимости под управлением 45-летнего жителя Ростовской области при преодолении препятствий не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и покатился", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Следователи начали проверку обстоятельств гибели автогонщика. "Организована доследственная проверка по сообщению о гибели мужчины и травмированию второго (водителя) в ходе соревнований. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни не имеется", - передает слова старшего помощника руководителя следственного управления СКР по краю Натальи Трифановой ТАСС.

Примечание:

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