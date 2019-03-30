30 марта 2019, 17:11

Автогонщик погиб на соревнованиях в Геленджике

Водитель внедорожника погиб, его напарник получил тяжелые травмы в аварии во время гонки по бездорожью в Геленджике.

Сегодня во время автомобильной гонки по трассе ралли-рейда в Геленджике спортивный внедорожник на крутом подъеме перевернулся и опрокинулся в овраг, сказал источник в оперативных службах региона.

В результате аварии водитель экипажа погиб, штурман с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на источники в оперативных службах и Минздраве "Интерфакс".

С 29 марта в Краснодарском крае проходит первый этап Чемпионата России по трофи-рейдам. Базовый лагерь соревнований располагается в поселке Дивноморское. В автогонках принимают участие экипажи более чем из 50 регионов России, сообщили в администрации Геленджика.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года двое зрителей пострадали во время гонок на мотоблоках на Кубани.

Примечание:

"Автомобилисты из Дагестана задержаны после гонок в Краснодаре", "Пользователи соцсетей и власти разошлись в оценках организации "Формулы-1" в Сочи", "Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани".

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