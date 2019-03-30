30 марта 2019, 17:11
Автогонщик погиб на соревнованиях в Геленджике
Водитель внедорожника погиб, его напарник получил тяжелые травмы в аварии во время гонки по бездорожью в Геленджике.
Сегодня во время автомобильной гонки по трассе ралли-рейда в Геленджике спортивный внедорожник на крутом подъеме перевернулся и опрокинулся в овраг, сказал источник в оперативных службах региона.
В результате аварии водитель экипажа погиб, штурман с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на источники в оперативных службах и Минздраве "Интерфакс".
С 29 марта в Краснодарском крае проходит первый этап Чемпионата России по трофи-рейдам. Базовый лагерь соревнований располагается в поселке Дивноморское. В автогонках принимают участие экипажи более чем из 50 регионов России, сообщили в администрации Геленджика.
"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года двое зрителей пострадали во время гонок на мотоблоках на Кубани.
"Автомобилисты из Дагестана задержаны после гонок в Краснодаре", "Пользователи соцсетей и власти разошлись в оценках организации "Формулы-1" в Сочи", "Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани".
30 марта 2019, 17:32
-
Правозащитник потребовал расследовать разгон акции протеста в Ереване
Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц обратился в Генпрокуратуру Армении, предположив, что при разгоне акции против повышения тарифов на электроэнергию в 2015 году полицейские организованно превысили полномочия.
30 марта 2019, 16:35
-
Активист Байрам Мамедов задержан в Баку
Сегодня в Баку полицейские без объяснений задержали помилованного две недели назад активиста движения Nida Байрама Мамедова, сообщил его отец.
30 марта 2019, 16:06
-
1
Встреча Пашиняна и Алиева вызвала сдержанный оптимизм в Армении
Прорыва в переговорах по карабахскому вопросу пока ожидать не следует, но встреча руководителей Армении и Азербайджана в Вене продемонстрировала конструктивный подход сторон, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.
30 марта 2019, 15:49
-
1
Астраханский застройщик обвинен в хищении 5,3 миллиона
Гендиректору стройфирмы в Астрахани предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве домов для переселения людей из аварийного жилья, сообщили 29 марта правоохранители.
30 марта 2019, 15:32
-
3
Отмена боя чемпиона из Кабардино-Балкарии разочаровала фанатов
Уроженец Баксана, чемпион Absolute Championship Berkut в легком весе Али Багов дисквалифицирован на полгода за отказ от сегодняшнего участия в турнире по смешанным единоборствам в Краснодаре. Многие купили билеты на турнир, чтобы посмотреть на поединок, посетовали болельщики.
-
30 марта 2019, 15:323
Отмена боя чемпиона из Кабардино-Балкарии разочаровала фанатов
-
30 марта 2019, 15:15
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
-
30 марта 2019, 07:50
Доклад Госдепа привел к спорам между властью и оппозицией в Грузии
-
30 марта 2019, 04:16
Политологи в Баку скептически оценили итоги встречи Алиева и Пашиняна
-
29 марта 2019, 17:0833
Адвокат Ахильгов заявил об увольнении 19 полицейских после митинга в Ингушетии
-
29 марта 2019, 16:131
Жители Дагестана сообщили о рейде силовиков у мечети в Кировауле
-
30 марта 2019, 17:32
Правозащитник потребовал расследовать разгон акции протеста в Ереване
-
30 марта 2019, 16:35
Активист Байрам Мамедов задержан в Баку
-
30 марта 2019, 09:46
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны
-
29 марта 2019, 22:151
Ростовский суд арестовал двух чиновников
-
29 марта 2019, 21:16
Мэрия Назрани назвала не связанными стрельбу и акции протеста
-
29 марта 2019, 16:58
Власти Грузии отреагировали на публикацию интимного видео с депутатом
-
29 марта 2019, 16:421
Источники сообщили о задержании главы ростовского Минстроя
-
29 марта 2019, 15:03
Житель Ставрополья предстанет перед судом по делу о нападении на псковских десантников
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
26 марта 2019, 13:22
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в феврале 2019 года по данным Кавказского Узла
-
12 февраля 2019, 23:35
За 2018 год число жертв конфликта в Кабардино-Балкарии выросло на 500%
-
17 марта 2019, 18:37
BERG...man TbilisiСпартак - Зенит: онлайн. Обзор 20-го тура чемпионата России по футболу 29
-
14 марта 2019, 20:12
BERG...man TbilisiКраснодар - Валенсия: онлайн. Сумеют "быки" впервые пробиться в 1/4 Лиги Европы? 32
-
12 марта 2019, 13:01
BERG...man TbilisiОбзор 19-го тура чемпионата РФ по футболу. Зенит рвется к чемпионству 15
-
04 марта 2019, 11:14
BERG...man TbilisiКто станет чемпионом России по футболу? Делаем ставки! Я ставлю - на Зенит 80
-
03 марта 2019, 18:52
BERG...man TbilisiСпартак - Краснодар: онлайн. Обзор 18-го тура ЧР по футболу 106
-
29 марта 2019, 14:33Более 2 тысяч человек в Адлерском районе Сочи остались без света и воды
-
28 марта 2019, 17:19В Кабардино-Балкарии пройдет субботник по очистке русла Нальчика
-
26 марта 2019, 14:23Помогите спасти остатки уникального леса!
-
25 марта 2019, 21:49Прекратить чудовищную вырубку вековых сосен и дубов на Бытхе
-
25 марта 2019, 01:59КБР, КЧР и Адыгея на выставке в Санкт-Петербурге представят на конкурс лошадей Кабардинской породы
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
30 марта 2019, 17:32
Правозащитник потребовал расследовать разгон акции протеста в Ереване
-
30 марта 2019, 16:35
Активист Байрам Мамедов задержан в Баку
-
27 марта 2019, 22:266
Тумсо Абдурахманов
-
27 марта 2019, 16:44
Вашадзе Григол
-
22 марта 2019, 14:001
Кочарян Роберт Седракович
-
27 марта 2019, 22:18
Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"
-
19 марта 2019, 00:58
Главное о деле Оюба Титиева