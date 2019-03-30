Автогонщик погиб на соревнованиях в Геленджике

30 марта 2019, 17:11

Водитель внедорожника погиб, его напарник получил тяжелые травмы в аварии во время гонки по бездорожью в Геленджике.

Сегодня во время автомобильной гонки по трассе ралли-рейда в Геленджике спортивный внедорожник на крутом подъеме перевернулся и опрокинулся в овраг, сказал источник в оперативных службах региона.

В результате аварии водитель экипажа погиб, штурман с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на источники в оперативных службах и Минздраве "Интерфакс".

С 29 марта в Краснодарском крае проходит первый этап Чемпионата России по трофи-рейдам. Базовый лагерь соревнований располагается в поселке Дивноморское. В автогонках принимают участие экипажи более чем из 50 регионов России, сообщили в администрации Геленджика.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2017 года двое зрителей пострадали во время гонок на мотоблоках на Кубани.