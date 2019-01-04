Автомобилисты из Дагестана задержаны после гонок в Краснодаре

04 января 2019, 04:36

Полицейские задержали двух водителей из Дагестана после появления в соцсетях видео с провокационным поведением автомобилистов на улицах Краснодара. Один из задержанных арестован на 15 суток за нарушения ПДД, сообщила полиция.

Правоохранители отыскали двух водителей, которые устроили накануне Нового года опасную езду на дорогах Краснодара, по размещенному в соцсети видеоролику.

В группе "ЧП Краснодар" в соцсети Instagram 1 января 2019 года было размещено видео, на котором автомобиль "Лада Приора" двигается по проезжей части, виляя из стороны в сторону, а затем, пересекая двойную сплошную, выезжает на встречную полосу. Там он резко разворачивается, возвращаясь на свою полосу, а затем вновь выезжает на встречную полосу, едва не задевая движущийся по ней автомобиль. Съемка велась из салона едущего рядом автомобиля. По состоянию на 3.30 мск 4 декабря видео набрало 78 488 просмотров, его прокомментировал 481 пользователь соцсети.

Номера машины попали на видео, была составлена ориентировка, управлявшего автомобилем 18-летнего уроженца Дагестана задержали на посту Дорожно-постовой службы на Тургеневском мосту и доставили в отделение полиции, пишет 3 января со ссылкой на сотрудника пресс-службы управления МВД по Краснодару "Телеканал 360°" на своем сайте.

"Молодой человек, управляя отечественным автомобилем, допустил нарушения правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, нанесение на передние стекла пленки для тонировки, установку специальных звуковых и световых сигналов", - рассказал представитель ведомства. По его словам, суд назначил водителю 15 суток ареста.

22-летнего водителя второго автомобиля, который также заподозрен в нарушении правил дорожного движения по улице Красной, задержали 3 января, приводят сообщение представителя управления МВД по Краснодару Артема Коноваленко "Кубанские Новости".

В отношении уроженца Дагестана "составлено четыре административных протокола - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, управление автомобилем с затонированными передними стеклами", - сообщил представитель ведомства. По его словам, за данные нарушения предусмотрено 8 тысяч рублей штрафа, а также лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Комментариев от водителей автомобиля относительно версии правоохранителей, а также решения суда не поступало.

На сайте управления МВД по Краснодару информации о задержанных нет на 4.00 мск 4 января.

"Кавказский узел" также писал, что ноябре МВД по Дагестану сообщило о служебной проверке капитана полиции, чей сын размещал видеоролики об авариях со своим участием в соцсетях.