Волгоградцы собрали 40 тысяч рублей на ремонт машины Ерофеева

30 марта 2019, 05:13

Жители Волгограда собрали половину средств на ремонт испорченного неизвестными автомобиля активиста из села Ерзовка Владимира Ерофеева, критиковавшего власти за некачественный ремонт дорог. Ерофеев рассказал, что жители села напуганы произошедшим. Активисты считают, что нападение на машину инвалида связано с его критикой работы местных чиновников.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль волгоградского активиста Владимира Ерофеева, раскритиковавшего местные власти за некачественный ремонт дорог, был поврежден в ночь на 16 марта. Сразу после этого он обратился в полицию. Найти по горячим следам повредивших машину инвалида не удалось, сообщила полиция.

Ерофеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после инцидента с автомобилем попал в волгоградскую больницу. По словам активиста, он является инвалидом первой группы, а после произошедшего обострилось его заболевание.

«Событие это... сказалось на моем здоровье», - сказал он.

По словам Ерофеева, после огласки происшествия с его автомобилем сервисная компания нашла возможность удешевить ремонт с 120 тысяч до 92 тысяч рублей, в соцсети Facebook активисты объявили сбор средств на ремонт машины.

Председатель регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян 16 марта обратился к друзьям в Facebook с просьбой помочь Ерофееву. "Он исключительно позитивный, добрый и отзывчивый человек, очень неравнодушный к чужой беде... Теперь он не сможет передвигаться довольно долгое время, пока его машину не отремонтируют", - написал он. "Я прошу всех людей доброй воли помочь Володе.... Нужна парню помощь. Кто сколько сможет», - говорится в обращении Оганесяна.

«На мой счет поступило 40 тысяч рублей. Это половина от необходимой суммы. Друзья посоветовали застраховать автомобиль. После ремонта оформлю полис КАСКО, так как по ОСАГО мне не возмещают причиненный преступниками ущерб», - рассказал Ерофеев.

Активист пояснил, что как он является инвалидом-колясочником, ему очень важно иметь машину: она помогает не только в повседневных делах, но и вести общественную деятельность.

По словам Ерофеева, в течение шести лет он ведет борьбу за улучшение качества жизни жителей села Ерзовка. Он пояснил, что просил поселковую администрацию отремонтировать дороги, установить уличное освещение и обеспечить жителей качественной питьевой водой. Активист также рассказал, что в районном поселке Городище добивается улучшения доступной среды для инвалидов.

"С районной администрацией у нас конструктивной диалог сложился. Я им письма не пишу, словесно договариваемся", - сказал он.

С поселковой администрацией идет официальная переписка, рассказал Ерофеев.

"Туда только многочисленные официальные письма писать приходится. Ответы официальные получаю на все письма", - пояснил активист.

Ерофеев рассказал, что в начале 2019 года, после схода жителей, чиновники пообещали подготовить проектно-сметную документацию по строительству водонапорной башни и магистрального водопровода в Ерзовке.

"По поселковым дорогам в администрации сказали, что смету утвердили. Ждем ремонта дороги весной», - рассказал он.

Ерофеев утверждает, что жители поселка напуганы происшествием с его автомобилем, их «гражданская активность угасла».

«Люди боятся говорить про ямы на дорогах и о неблагоустроенной территории у детсада, где родителям приходится высаживать из машин своих детей в грязь у обочины. С 2016 года вопрос поднимался. А сейчас все замолчали. Некоторые, кто особенно возмущался, транспорт перестали во дворах ставить. Продуктивно у них (заказчиков, - прим. "Кавказского узла") получилось. Запугали людей», - сказал Ерофеев.

Ерофеев рассказал, что следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества сразу же после получения его заявления. 16 марта на место происшествия приехала следственная группа, опросила его самого и свидетелей.

«Меня уже несколько раз опрашивали. Посещали даже в больнице на днях", - сказал активист.

Он также отметил, что сомневается в том, что полиция отыщет того, кто заказал порчу его машины - в лучшем случае найдут исполнителей, а "заказчик окажется безнаказанным".

Активисты связали нападение на автомобиль Ерофеева с его общественной работой

Ерофеев «критиковал власти Городищенского района по многим вопросам... По его сигналам мы выезжали в район. Глава района отчитывался», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель регионального отделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян.

Волгоградский политолог Александр Сайгин считает, что несложно установить тех, кому выгодно было испортить машину Ерофеева.

«Обществу нужно держать на контроле эти громкие дела (нападений на активистов). Если найдут испортивших машину Ерофеева, сразу раскроются и другие преступления. Люди заговорят, и у органов (полиции) появится много работы. Но не хватает в нашем регионе решительных активистов», - сказал Сайгин корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Волгоградской области рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Ерофеев обратился 16 марта в отдел полиции в Городищенском районе и рассказал, что ночью неизвестные повредили его автомобиль, припаркованный возле дома по месту жительства. Сотрудники полиции возбудили дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сказал представитель ведомства. Отметим, что санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Полицейским пока не удалось задержать подозреваемых, отметил сотрудник пресс-службы.

После того как инвалид обратился в полицию, полицейские возбудили уголовное дело и начали искать причастных к инциденту. Так как поиск не дал результатов, руководство регионального МВД приняло решение выдать 50 тысяч рублей за достоверную информацию о тех, кто был причастен к повреждению машины.

Сумма вознаграждения за информацию о разбивших на машину Ерофеева невелика, считает юрист Сергей Иващенко.

«50 тысяч рублей никак не могут стать приманкой для информаторов. Никто рисковать за такие деньги не будет. Дело Ерофеева громкое и резонансное, поэтому, думаю, что размер вознаграждения должен быть не менее 300 тысяч рублей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист отметил, что Ерофееву стоит позаботиться в будущем о том, чтобы застраховать автомобиль по КАСКО.

"Случаев, попадающих под категорию страховых, в КАСКО намного больше, чем в ОСАГО. К ним, в том числе относятся и злостные повреждения, нанесенные автомашине, а также угон", - рассказал Иващенко.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" опубликовал на специальной тематической странице "Преследование активистов".