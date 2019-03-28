Пикет Владимира Ерофеева напротив бывшего "Парка вдов" 1 августа. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

28 марта 2019, 12:34

Волгоградская полиция не нашла разбивших машину активиста

Полиция объявила денежное вознаграждение за информацию о неизвестных, повредивших автомобиль инвалида, который критиковал власти Волгограда за некачественный ремонт дорог.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль активиста Общероссийского народного фронта Владимира Ерофеева, раскритиковавшего местные власти за некачественный ремонт дорог, был поврежден в ночь на 16 марта. Сразу после этого мужчина обратился в полицию. В ОНФ инцидент сочли попыткой оказать давление на Ерофеева.

После того как инвалид обратился в полицию, заявив, что его машина была умышленно испорчена, полицейские возбудили уголовное дело и начали искать причастных к инциденту. Поиск не дал результатов, и руководство регионального МВД приняло решение выдать 50 тысяч рублей за достоверную информацию о тех, кто был причастен к повреждению машины, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Ранее инвалид-колясочник Владимир Ерофеев пожаловался на то, что без машины, специально оборудованной для него, он оказался запертым в четырех стенах и не сможет оказывать помощь людям как активист, а ремонт машины для него слишком дорог, написало сегодня РИА "Новости".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградский активист на пикете заявил о бездействии прокуратуры", "Противник светлоярской свалки избит в Волгограде", "Инвалид-колясочник вышел на пикет против сноса "Парка вдов" в Волгограде".

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