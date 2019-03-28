Нальчане неоднозначно отнеслись к дате празднования возрождения балкарского народа

28 марта 2019, 23:32

Концерты и выставки, посвященные восстановлению национальной автономии балкарского народа, прошли сегодня в Кабардино-Балкарии. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики считает, что праздник нужно было приурочить к 3 мая, годовщине возвращения в 1957 году первых депортированных.

Организаторы сегодняшних празднеств подготовили для нальчан большой праздничный концерт в Музыкальном театре и концерт на площади перед кинотеатром "Победа", на пешеходной части Кабардинской улицы прошли праздничные гулянья.

28 марта является в Кабардино-Балкарии выходным днем, сообщил "Интерфакс".

Народные гулянья, тематические выставки и концерты проходят во всех районах и городах республики, информировала сегодня "Южная служба новостей".

Люди отмечали праздник, несмотря на холодную дождливую погоду. По Нальчику ездило много машин с флагами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Во время Великой Отечественной войны, в марте 1944 года, в Среднюю Азию были депортированы 37 713 балкарцев. За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 из них. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Подобные праздники помогают помнить свою историю, отметил корреспонденту "Кавказского узла" житель Приэльбрусья Артур Байдаев. "Память не должна теряться. Справедливость должна торжествовать. Без этого жизнь теряет свое значение. Мои предки были незаконно осуждены еще до выселения балкарцев. Они были обвинены в том, что были зажиточными. Недавно я получил документы, что они были реабилитированы еще в 1957 году", - рассказал он.

Жительница Тырныауза Клара Залиханова не согласилась с датой, выбранной для праздника. "День возрождения балкарского народа – прекрасный праздник для нашего народа. Но мы бы хотели отмечать его не 28 марта, а 3 мая. Именно 3 мая 1957 года первый эшелон из Средней Азии вернулся в республику с нашим народом. Непонятно, почему именно 28 марта назначен Днем возрождения балкарского народа. В этот день ничего памятного для нас не произошло. Более того, за 25 лет, как этот праздник отмечается, только один раз была хорошая погода. Все остальное время дождь, вот как сегодня", - отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Клара Залиханова также посетовала, что не было афиш, и люди не знали, где какие мероприятия будут проходить. Многие до последнего не были знакомы с программой праздничных мероприятий, добавила она.

Член правления общественной организации "Федеральный сельсовет" Айшат Султанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не празднует День возрождения балкарского народа, поскольку считает, что он должен отмечаться 3 мая.

День возрождения балкарского народа правильнее было бы назвать Днем восстановления балкарской государственности, потому что сам балкарский народ никуда не исчезал, считает руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. "У меня этот день ассоциируется с днем возвращения. Мне было 10 лет. Я не так хорошо помню свои чувства, но я помню, как радовались женщины. Мы родились в Киргизии. Там тоже было красиво, были горы. Нам говорили: видите, горы, у нас тоже есть горы. А тетя моя говорила: «Не смейте их любить – это не наши горы»", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кучмезов сказал, что для него дата возвращения балкарцев на родину важнее даты депортации. "А депортация – узелок на памяти. Чтобы не допустить этого больше никогда. Это было преступлением", - сказал он.

Важны обе даты - и годовщина депортации, 8 марта, и 28 марта, они неразделимы, считает Фатима Тикаева. "Моему отцу было три года, а его сестре еще меньше, когда их выслали. Одно из ярких воспоминаний отца - как он отобрал у собаки кусок хлеба, который та где-то нашла", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Потерянным детством" назвала период депортации пенсионерка из Нальчика Сония Ахматова. "Мы жили в Ошской области Киргизии. Помню 50-градусную жару, полуголодное существование. Потом нас тетки забрали в Алма-Ату, там лучше было. Возвращение помню смутно. На вокзале в Нальчике нас встречали какие-то машины. Доставили в селение Былым, откуда мы были депортированы. Поставили нам временные домики, а потом раздали землю, дали ссуду, и мы построились", - рассказала Сония Ахматова.

День возрождения балкарского народа она праздником не считает. "Впрочем, я не считаю, что и на депортации надо постоянно внимание заострять, смаковать и актуализировать ее. Была война, всем трудно было", - сказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Любовь Хулаева вернулась со своими депортированными родителями в пятилетнем возрасте. "Соседи помогали нам строить дом. Почему-то все о нас особенно заботились. Может, потому что нас было восемь детей. И мой отец ходил, помогал соседям", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина посетила сегодня праздничный концерт. "Музыкальный театр был полон людей, даже стоять негде было. В концерте принимали участие и балкарские артисты, и кабардинские, и русские. Я считаю, что такие мероприятия объединяют людей больше, чем любая говорильня. А праздники, какую бы нагрузку они ни несли, должны объединять людей. Нам делить нечего", - сказала Любовь Хулаева.