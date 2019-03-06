Призыв к "большому джихаду" продемонстрировал обиду Кадырова на Абдурахманова

06 марта 2019, 21:20

Итог дискуссии Джамбулата Умарова с блогером Тумсо Абдурахмановым заставил Рамзана Кадырова вновь интерпретировать призывы отца к джихаду. Журналист Максим Шевченко пытался отстоять позиции Ахмата Кадырова в споре с Абдурахмановым, но пользователи сети усомнились в искренности его доводов.

Как писал "Кавказский узел", министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров и блогер Тумсо Абдурахманов во время онлайн-дискуссии поспорили о причинах войны в Чечне. Умаров затруднился ответить на вопрос блогера о призывах Ахмата Кадырова к джихаду. Позднее министр признал, что Ахмат Кадыров призывал чеченцев к джихаду, но "против преступников, которые грабили народ, делали зачистку, убивали и бомбили". 1 марта Рамзан Кадыров счел нужным самостоятельно прояснить слова отца о джихаде, после чего Умаров прекратил дискуссию с Тумсо Абдурахмановым.

Тумсо Абдурахманов в заочном диспуте выглядит более убедительным, отметили пользователи YouTube. В ходе онлайн-дискуссии с блогером Джамбулат Умаров заявил о положительном восприятии рейда боевиков на Буденновск в конце первой чеченской кампании. Пользователи соцсетей сочли неприемлемыми такие высказывания из уст российского чиновника.

На совещании с членами правительства Чечни 5 марта Рамзан Кадыров вновь обратился к теме джихада. Сюжет с разъяснениями Кадырова о "правильном понимании" этого термина был показан в ночных новостях телеканала "Грозный", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Журналистка канала, представляя сюжет, назвала Чечню "самым спокойным субъектом России". "Но все же находятся и те, кто ищет повод кого-то в чем-то обвинить, и призывает к этому других", - отметила она.

Кадыров на совещании заявил о необходимости "научить людей жить" и призвал жителей Чечни к "большому джихаду" - духовной борьбе мусульман в повседневной мирной жизни.

"Постоянно говорят: надо воевать, мы воины, надо саблями рубить, из оружия стрелять, мы должны газават (джихад) делать. [...] Пророк сказал: "Большой газават наступает после окончания войны". Поэтому если те, кто хочет делать джихад, займется приусадебным хозяйством, будет обеспечивать своих родителей, семью, со своим соседом он все наладит, [...] - это самый большой газават. Я призываю к большому джихаду народ: и работников органов власти, и всех", - сказал Кадыров, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

В том же выступлениями Кадыров обрушился с проклятиями на критиков руководства республики. Он не назвал имя Тумсо Абдурахманова, но явно указал на него контекстом высказывания. "Те, кто не знает своих отцов, [...] говорят, что нам нельзя давать салам. [...] Такие незаконнорожденные существа ведут всякие разговоры. [...] В день Страшного суда их положение в аду будет ниже, чем у шайтанов", - заявил глава Чечни.

В начале дискуссии с Джамбулатом Умаровым Тумсо Абдурахманов обратился к подписчикам с мусульманским приветствием, а своего оппонента отдельно поприветствовал словом "Здравствуй". Блогер обратил внимание, что не желает приветствовать Умарова как мусульманина.

Кадыров разозлен рассуждениями блогера об отце

Наблюдатели в Чечне выразили уверенность, что слова Кадырова были адресованы непосредственно Тумсо Абдурахманову. Глава Чечни крайне болезненно реагирует на любую критику, отметили они.

"Рамзан, фактически, продолжает заочную полемику с Тумсо Абдурахмановым, начатую Умаровым. Он не называет прямо его имени, но упоминание об отказе давать салам и отказе родственников от человека указывает именно на Тумсо. Кадырова очень задели слова блогера о его отце, поэтому он позволяет себе такие оскорбления, как "незаконнорожденный" и прочие высказывания", - сказал местный наблюдатель Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

Джамбулат Умаров, вызывавший Абдурахманова на спор, не смог отстоять свои позиции и вынужденно прекратил дискуссию, а Рамзан Кадыров оказался уязвлен, считает педагог Султан.

"Кадыров, как видно, очень болезненно к этому отнесся, раз он вновь и вновь возвращается к теме джихада. То он пытался оправдать своего отца, а теперь призвал население и своих подчиненных "к большому джихаду", который, по его мнению, заключается в неустанном труде. Но все это выглядит нелепо и чересчур пафосно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

1 марта на совещании Рамзан Кадыров рассказал о призывах отца к джихаду во время первой военной кампании в Чечне. "Когда он говорил, что есть [джихад], встал во главе и воевал. Когда сказал, что нет [джихада], воевал против них [боевиков]... А у нас некоторые разные вещи говорят", - сказал Кадыров.

Пользователи YouTube раскритиковали Максима Шевченко в диспуте с Абдурахмановым

После министра Умарова оппонентом Тумсо Абдурахманова стал журналист Максим Шевченко. Продолжительная дискуссия блогера и журналиста состоялась вечером 5 марта, ее запись на YouTube набрала по состоянию на 21.15 мск 6 марта 194 126 просмотров.

"Джамбулат Умаров подтянул на свою сторону Максима Шевченко, чтобы хоть как-то выглядеть выгоднее на фоне колких вопросов Тумсо", - отметил автор Telegram-канала CHECHNYA.

В ходе дискуссии с Тумсо Абдурахмановым Максим Шевченко активно оправдывал действия Ахмата Кадырова, включая и его призыв к джихаду. Журналист противопоставил Кадырова Шамилю Басаеву, который руководил атакой боевиков на Буденновск: по версии Шевченко, одобрительные слова Кадырова о нападении на Буденновск не подразумевали, что он одобряет убийства мирных жителей. Тумсо Абдурахманов отстаивал свою позицию: он напоминал, что Кадыров и Басаев были на одной стороне.

Подписчики Абдурахманова отметили, что Шевченко жонглировал аргументацией в споре, прибегая к противоречивым доводам и оценкам. Отдельные высказывания журналиста вызвали возмущение как у русских, так и у чеченцев. В комментариях на YouTube многие пользователи сочли позицию Тумсо Абдурахманова более искренней, хотя отметили его излишнюю эмоциональность в некоторых моментах.

"Максим хочет быть для всех красавчиком, так не бывает", - написал Рамазанов Гаджи.

"У Максима изначально проигрышная позиция, он не может или не хочет говорить ничего против Ахмада Кадырова. Поэтому приходится лавировать", - считает Br Breid.

"Это люди разных поколений. У каждого свое видение ситуации. Шевченко разговаривал с подчеркнутым уважением и к теме, и к собеседнику. Тумсо был более напорист", - отметил Гойко Митич.

"Тумсо всегда увереннее в подобных диспутах, по той причине, что он всегда говорит то, что думает, в чем убежден, а тут не запутаешься никогда. Шевченко иногда говорит противоположные вещи, путается, то "да", то через минуту "нет"", - обратил внимание Edd Hellene.

"Тумсо превратился из простого чеченского парня в блогера мирового уровня", - считает Осман Магомедов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамзана Кадырова, Джамбулата Умарова и Тумсо Абдурахманова.