Житель Дагестана осужден за нападение на полицейских в Кизилюрте

23 января 2019, 22:54

Верховный суд Дагестана приговорил сегодня к 13,5 годам колонии жителя республики, задержанного после атаки на полицейских на вокзале в Кизилюрте.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября 2017 года в Кизилюрте было совершено нападение на полицейских. Мужчина ударил ножом в лицо одного из полицейских и был ранен его коллегой при попытке бегства. Нападавшим оказался житель села Чонтаул Залим Умаев, он не был судим, но подозревался в помощи боевикам, сообщило МВД по Дагестану. После выписки из больницы Умаев был взят под стражу.

Как установили следствие и суд, 29-летний мужчина напал на двух сотрудников полиции на перроне станции Кизилюрт и ранил одного из них в щеку. После обыска в доме нападавшего были изъяты ручная граната и взрыватель, которые эксперты сочли пригодными для использования. По итогам психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного следственного управления СКР на транспорте.

Житель Дагестана признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ). Согласно решению суда, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно приговора не поступало.