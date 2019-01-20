Азербайджан сообщил о 26 обстрелах за сутки

20 января 2019, 11:41

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен, под обстрел попали позиции в восьми селах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 января Азербайджан заявил о 20 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 180 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 13 по 19 января.

С утра 19 января по утро 20 января "подразделения Вооруженных сил Армении... нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции военных в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы, Джафарли в Газахском районе и в селе Коханеби в Товузском районе, также обстрелы велись с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.