20 января 2019, 11:41
Азербайджан сообщил о 26 обстрелах за сутки
Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен, под обстрел попали позиции в восьми селах, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 19 января Азербайджан заявил о 20 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 180 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 13 по 19 января.
С утра 19 января по утро 20 января "подразделения Вооруженных сил Армении... нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Со стороны Армении были обстреляны позиции военных в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы, Джафарли в Газахском районе и в селе Коханеби в Товузском районе, также обстрелы велись с позиций "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 11.40 мск 20 января.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние так и не прекратилось, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" также писал, что 16 января в Париже прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которой они обсудили вопросы по урегулированию карабахского конфликта и договорились о необходимости реализации конкретных мер по подготовке населения к миру. Евросоюз заявил, что ожидает от сторон выполнения договоренностей, достигнутых в ходе последних встреч. Политологи в Ереване раскритиковали итоги встречи глав МИД двух стран.
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях. В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".