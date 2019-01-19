Учения азербайджанской армии. Зима 2018/2019 годов. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/voinskoe-obedinenie-provelo-ucheniya-s-boevoj-strelboj-video-25075.html

19 января 2019, 11:00

Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 18 января Азербайджан заявил о 30 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня утром на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11:00 мск 19 января не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в использовании кассетных снарядов", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Акция в поддержку Нагорного Карабаха собрала около 50 человек".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2019, 11:00

19 января 2019, 10:22

19 января 2019, 09:30

  • Взрыв в Тбилиси выявил несовершенство стройнадзора

    Девятиэтажный дом, где при взрыве газа погибли четыре человека, газифицирован и заселен, но до сих пор не сдан в эксплуатацию, признала мэрия Тбилиси. Соответствующие пробелы в законодательстве необходимо устранить, заявила Ассоциация молодых юристов Грузии.

19 января 2019, 08:35

19 января 2019, 08:04

  • Страны Европы затягивают ратификацию соглашения о партнерстве с Арменией

    Ратификация соглашения между Арменией и ЕС затягивается европейскими странами из-за смены власти в Ереване, заявил спикер парламента Арарат Мирзоян. У новой власти отсутствует внешнеполитическая повестка, считает политолог Артур Казинян. ЕС не нравятся реверансы в сторону России, полагает политтехнолог Армен Бадалян. Затягивание ратификации соглашения негативно отразится на имидже Армении, уверен политический обозреватель Степан Сафарян. Для ратификации соглашения необходимо задействовать дипломатический корпус для работы со странами ЕС, отметил политолог Армен Варданян.

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости