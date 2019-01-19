Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

19 января 2019, 11:00

Вооруженные силы Армении 20 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 18 января Азербайджан заявил о 30 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня утром на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11:00 мск 19 января не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не было остановлено, следует из справки "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".