Арам Арутюнян объявлен в розыск в Армении

17 января 2019, 23:33

Бывшему депутату парламента Армении Араму Арутюняну заочно предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере и отмывании денег, он объявлен в розыск, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", генпрокурор Армении в декабре 2018 года добивался снятия неприкосновенности и ареста Арама Арутюняна, который на тот момент был депутатом Народного собрания Армении от Республиканской партии.

Арам Арутюнян был заподозрен в получении взятки в размере 14 миллионов долларов и легализации незаконных доходов. По версии следствия, Арутюнян получил эту сумму в 2008 году, когда, занимая пост министра охраны природы, был председателем межправительственной комиссии, предоставляющей спецлицензии для проведения исследовательских работ по добыче полезных ископаемых. В соучастии в получении взятки обвиняются четыре человека, уточнила ранее пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

В рамках возбужденного Специальной следственной службой дела Арам Арутюнян обвиняется по пункту 2 части 4 статье 311 (получение взятки в особо крупном размере) и пункту 1 части 2 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупном размере) УК Армении, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.

По версии следствия, Арутюнян потребовал от предпринимателя 14 млн долларов США (эквивалентно 4,2 млрд драмов), после чего этому предпринимателю были выданы 10 специальных лицензий на исследование месторождений в разных местах Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях Армении. Полученные деньги Арам Арутюнян перевел на швейцарский счет и периодически перечислял их на счет компании близкого ему человека в Армении, выяснили следователи.

В Следкоме также отметили, что Арам Арутюнян объявлен розыск, а в суд подано ходатайство об избрании в отношении него ареста в качестве меры пресечения.