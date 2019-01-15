Противники Манвела Григоряна потребовали встречи с премьер-министром

15 января 2019, 05:46

Акции с требованием изменить решение суда об освобождении под залог бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна приостановлены. Если глава правительства Никол Пашинян в течение трех дней не встретится с активистами, акции возобновятся, заявил представитель протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении, руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года. 21 декабря суд изменил ему меру пресечения с ареста на залог. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники назвали освобождение Григоряна обоснованным. Жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели акции протеста. Идя навстречу протестующим, прокуратура 24 декабря 2018 года обжаловала решение суда.

При обыске в доме Григоряна силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Противники Манвела Григоряна приостановили акции в ожидании встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов протестной кампании Дживан Абрамян.

Он пояснил, что активисты решили подождать три дня, рассчитывая на встречу с главой правительства.

"Ни с кем, кроме Пашиняна, мы не будем встречаться. Если в течение трех дней премьер нас не примет, мы начнем акции неповиновения", - подчеркнул он.

Суд во второй раз необоснованно переносит слушание жалобы прокуратуры, добавил активист.

Комментариев от представителей пресс-службы премьер-министра пока не поступало.

Требования протестующих противоречат Конституции Армении и презумпции невиновности, заявил после начала протестных акций адвокат Григоряна Арсен Мкртчян. "Организаторы требуют выдворить Григоряна из Эчмиадзина, нарушая гарантированные Конституцией права выбирать место жительства и свободно передвигаться", - пояснил он.

Адвокат также отметил, что нет судебного приговора, который бы установил вину его подзащитного.