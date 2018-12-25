Правозащитники назвали обоснованным освобождение Манвела Григоряна под залог

25 декабря 2018, 03:58

Освобождение бывшего депутата Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном обороте оружия, под залог может быть связано с состоянием его здоровья, считают Жанна Алексанян и Араик Папикян. Если бы дело Григоряна было политическим, суд не применил бы альтернативную меру пресечения, заявил Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня бывший депутат парламента Армении, глава Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан, а затем арестован. О том, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 21 декабря Григоряна отпустили на свободу под залог в 52 тысячи долларов. 24 декабря прокуратура обжаловала освобождение Григоряна.

Жители Эчмиадзина, протестующие против освобождения Манвела Григоряна, провели 24 декабря акцию протеста у здания генпрокуратуры в Ереване. Они добились встречи с генеральным прокурором Артуром Давтяном и тот пообещал, что решение об освобождении Григоряна будет обжаловано.

Уголовные дела в отношении представителей прежней власти, а также судебные решения об их освобождении под залог не имеют политического подтекста, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По его мнению, политический окрас делам, в частности, о коррупции или преступлениям против прав человека придают сами фигуранты дела, чтобы избежать ответственности.

«Когда они были у власти, представители гражданского общества неоднократно заявляли о формировании атмосфере безнаказанности в стране, о преступлениях, совершенных ими и их протеже. Почему-то тогда нам никто не возражал, не обвинял в клевете», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы дела были политическими, суд не применил бы в отношении них альтернативную меру пресечения и не освободил под залог, добавил правозащитник.

«Фигуранты политических дел, таких как дело Шанта Арутюняна и его друзей, и мечтать не могли, чтобы их выпустили под залог», - считает Сакунц.

Лидер партиии "Цегакрон" Шант Арутюнян, отбывавший наказание по делу "Марша миллиона масок" - акции в 2013 году, в ходе которой были задержаны 37 человек, освобожден из тюрьмы в ноябре после объявленной амнистии. Ранее условно-досрочно были освобождены четверо участников акции Айк Арутюнян, Альберт Маргарян, Аветис Аветисян и Ваге Мкртчян. Еще пятеро участников акции полностью отбыли свои сроки.

По его словам, механизм освобождения под залог начал работать только после «бархатной» революции, несмотря на то, что существовал и ранее

«Насколько обосновано решение суда в случае с Манвелом Григоряном, сложно сказать. Основанием для изменения меры пресечения могли стать, к примеру, обоснования, что на свободе он не станет препятствовать или скрываться от правосудия, оказывать влияние на следствие, свидетелей или потерпевших», - предположил правозащитник.

Суд принял решение об изменении меры пресечения и освобождения Манвела Григоряна под залог, учитывая состояние его здоровья, предположила глава общественной организации «Журналисты за права человека» Жанна Алексанян.

«Защита Григоряна неоднократно заявляла о несовместимость состояния его здоровьем с нахождением под арестом... закон превыше всего. И было бы недопустимо, чтобы он умер в тюрьме, как Артур Саргсян, которого прежние власти убили в тюрьме», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Оппозиционер Артур Саргсян умер в больнице в марте 2017 года после 25-дневной голодовки, объявленной в знак протеста против повторного ареста по обвинению в содействии членам "Сасна Црер".

О плохом состоянии здоровья Манвела Григоряна заявил, в частности, 24 декабря его адвокат Левон Багдасарян.

Решение суда об освобождении под залог может быть основано или на состоянии здоровья обвиняемого, или на недостаточном усердии следователей расследовать дело в разумные сроки, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат правозащитной организации «Хельсинкская Ассоциация» Араик Папикян.

Он сомневается, что судья Давид Балаян принял решение, исходя из иных побуждений. В противном случае, по его словам, можно констатировать, что «революции в Армении не было, и ею до сих пор управляет Серж Саргсян».

«Есть еще один аспект – это «месть» судей Николу Пашиняну, который в одном из своих выступлений заявил, что в стране нет судей, которые могли бы отказаться исполнить его указание. Возможно, что судьи показывают, что есть такие», - считает Папикян.

11 сентября во время предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана и.о. премьера Никол Пашинян заявил на митинге, что в Армении нет судьи, который откажется выполнить его указание. «Разве в Армении найдется судья, который может сказать мне «нет»? Кто этот судья? Я хочу его видеть. Но я себе этого (давать указания) не позволю», - цитирует Пашиняна "Радио Азатутюн".